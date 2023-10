Satellitbortskaffelse: En voksende miljøbekymring i rummet

Satellitter, der har nået slutningen af ​​deres operationelle levetid, udgør et dilemma for rumfartsorganisationer. De nuværende metoder til bortskaffelse af disse rumfartøjer efterlader dem i kredsløb, øger dem til kirkegårdsbaner væk fra operationelle satellitter eller dirigerer dem tilbage mod Jorden for atmosfærisk genindtræden. En nylig undersøgelse udført af forskere fra Purdue University og NOAA har dog vist, at atmosfærisk genindtræden ikke er uden konsekvenser.

Traditionelt er atmosfærisk genindtrængning blevet betragtet som en pålidelig metode til at bortskaffe satellitter i lav kredsløb om jorden (LEO). Efterhånden som LEO er blevet mere og mere fyldt med satellitter i de senere år, er denne bortskaffelsesmetode blevet mere populær. Imidlertid afslører undersøgelsen offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences, at atmosfærisk genindtrængning får den øvre del af Jordens atmosfære til at blive forurenet med de fordampede rester af rumfartøjer.

Forskerholdet bemærkede et skift i sammensætningen af ​​ionskyer efterladt af meteoritter, der trængte ind i atmosfæren. De opdagede, at disse partiklers skiftende kemiske fingeraftryk potentielt skyldtes det stigende antal rumfartøjer, der genindtog atmosfæren. For at bekræfte deres resultater vedhæftede forskerne instrumenter til fly og udførte direkte målinger af atmosfæren cirka 12 miles over Alaska og det kontinentale USA.

Resultaterne af undersøgelsen viste en betydelig koncentration af metaller i atmosfæren, herunder lithium, aluminium, kobber, bly, magnesium og natrium, som nøje fulgte med satellit-reentry. Derudover observerede forskerne også, at 10% af de aerosolpartikler, der var ansvarlige for at beskytte ozonlaget, indeholdt aluminium.

Mens den fulde indvirkning af disse fund på miljøet og klimaændringerne stadig er uklar, mener forskerne, at det understreger den betydelige indvirkning af menneskelig rumflyvning på planeten. At forstå konsekvenserne af øgede metalkoncentrationer i atmosfæren er afgørende for at vurdere potentielle risici for både ozonlaget og livet på Jordens overflade. Yderligere undersøgelser vil være nødvendige for fuldt ud at forstå konsekvenserne af metoder til bortskaffelse af satellitter på miljøet og afgøre, om alternative strategier bør undersøges for at afbøde forureningen af ​​Jordens atmosfære.

