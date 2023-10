Ekstern lækage på den internationale rumstation får NASA til at omlægge rumvandringer

NASA er blevet tvunget til at ændre datoen for en kommende rumvandring og udsætte endnu en efter en ekstern kølevæskelækage på den internationale rumstation (ISS). Lækagen stammer fra en reserveradiator, der er tilsluttet Ruslands Nauka-modul. Mens kølevæsken ikke er giftig eller farlig for besætningen, tager NASA forholdsregler for at forhindre, at den trænger ind i interne systemer og forårsager nedbrydning af udstyr over tid.

Som et resultat af situationen er rumvandringen planlagt til torsdag den 19. oktober blevet omlagt til en senere dato. De opgaver, der er planlagt for rumvandringen, er ikke tidsfølsomme og vil ikke påvirke ISS-operationer. Den anden rumvandring, der oprindeligt var planlagt til mandag den 30. oktober, vil fortsætte som planlagt. Dette vil markere de første udflugter nogensinde uden for stationen for NASA-astronauterne Loral O'Hara og Jasmin Moghbeli. Under rumvandringen vil de fjerne en defekt elektronikboks og udskifte en trillelejesamling på babords truss Solar Alpha Rotary Joint, hvilket gør rumstationens solarrays i stand til at spore solen.

I mellemtiden vil en anden rumvandring, som i øjeblikket venter på at blive omlagt, involvere O'Hara og European Space Agency-astronaut Andreas Mogensen. Deres mission omfatter at indsamle prøver fra stationens ydre for at bestemme eksistensen af ​​mikroorganismer. De vil også erstatte et high-definition kamera og udføre vedligeholdelsesarbejde som forberedelse til fremtidige rumvandringer.

Dette er ikke den første hændelse, der påvirker ISS-drift på grund af en kølevæskelækage. I december sidste år fik et Soyuz-rumfartøj en kølevæskelækage efter at være blevet ramt af en lille meteoroid, hvilket resulterede i forlængelse af NASA-astronauten og to russiske kosmonauters ophold med seks måneder. Årsagen til den nylige lækage på Nauka-modulets radiator er stadig ukendt.

Kilde: NASA

Definitioner:

– International Space Station (ISS): En beboelig rumstation i lav kredsløb om Jorden. Det fungerer som et laboratorium, hvor besætninger udfører videnskabelig forskning og udfører eksperimenter.

– Kølevæske: En væske eller gas, der bruges til at regulere temperaturer i mekaniske systemer, såsom kølesystemet i ISS.

– Rumvandring: En aktivitet udført af astronauter uden for deres rumfartøj, mens de er i rummet.

– Radiator: En enhed, der overfører varme fra et medium til et andet, typisk installeret i systemer, der genererer overskudsvarme.

– Trillelejesamling: En mekanisme, der muliggør jævn rotation og bevægelse i visse ledsystemer. I dette tilfælde muliggør den rotation af ISS-solpanelerne.