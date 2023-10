Et fantastisk billede af interagerende galakser: Arp 142

Arp 142, et par interagerende galakser, blev fanget i juni 2013 og er placeret 326 millioner lysår væk i stjernebilledet Hydra. Billedet, der for nylig blev fremvist af European Space Agency, viser en illusion af en fuglelignende figur, der vogter et æg, og lader seerne gætte, om det ligner en kolibri, en pingvin eller et lusket marsvin, der kryber ind på stranden.

Dette utrolige billede af pareidolia, menneskers tendens til at se velkendte objekter eller mønstre i ikke-relaterede objekter, er skabt af gravitationsinteraktionen mellem de to galakser. De to galakser hedder NGC 2936 og NGC 2937, hvor NGC 2936 er en standard spiralgalakse og NGC 2937 en lille elliptisk galakse.

Når to galakser kommer for tæt på hinanden, begynder deres tyngdekraft at forvrænge og påvirke hinanden. I nogle tilfælde smelter galakserne sammen, mens de i andre river hinanden fra hinanden. Den større spiralgalakse, NGC 2936, viser resterne af sin lyse kerne, der ligner et "øje" i fugleillusionen. Imidlertid er dens spiralarme nu forvandlet til skæve striber af blå og røde i fuglens krop.

Dette billede har fået opmærksomhed igen, da videnskabsmænd bruger Hubble-rumteleskopet til at katalogisere ejendommelige galakser. Arp 142 blev føjet til kataloget over ejendommelige galakser observeret af Hubbles avancerede kamera til undersøgelser som en del af Atlas of Peculiar Galaxies. Oprindeligt udgivet i 1966 af den amerikanske astronom Halton Arp, består dette katalog af galakser, der interagerer og smelter sammen.

Billedet af Arp 142 blev taget ved hjælp af en kombination af synligt og infrarødt lys af Hubbles Wide Field Camera 3. Dette kamera blev installeret i 2009 under den sidste servicemission af rumfærgen Atlantis, og Hubble Space Telescope er ikke blevet besøgt siden da. .

Kilder: ESA, NASA