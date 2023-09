Identifikation af lavmasse, bredlinjet AGN i det tidlige univers

Supermassive sorte huller (SMBH'er) er et almindeligt træk i centrum af massive galakser. Oprindelsen af ​​disse massive sorte huller i det tidlige univers forbliver dog et mysterium. En teori antyder, at SMBH'er voksede fra mindre stamfædre ved at akkumulere masse gennem deres tilvækstskiver. Disse mindre sorte huller, kendt som "frø", har masser, der spænder fra 100 til over 100,000 gange Solens masse. Men når de observerer de tidligste SMBH'er, har forskere fundet masser på omkring en milliard gange Solens masse. Disse observationer er orienteret mod de mest lysende kvasarer, så hvordan kan vi finde de svagere kvasarer og sorte huller med lavere masse, der kan eksistere i det tidlige univers?

Forskere henvender sig til James Webb Space Telescope (JWST) for at overvinde denne udfordring. Ved at bruge JWST's følsomhed ved nær-infrarøde bølgelængder identificerede en nylig undersøgelse to aktive galaksekerner (AGN) ved rødforskydning z>5, omkring en milliard år efter Big Bang. Disse AGN, kendt som CEERS 2782 og CEERS 746, blev identificeret gennem NIRSpec spektroskopi fra programmet Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Ved at studere spektrene for disse AGN var forskerne i stand til at analysere vigtige emissionslinjer og fastslå, at begge objekter er bredlinjet AGN. Forfatterne brugte linjeforholdsdiagrammer til at skelne mellem AGN og stjernedannende galakser. Disse diagrammer var dog ikke i stand til definitivt at klassificere CEERS 2782 og CEERS 746 på grund af deres høje rødforskydning og lave metallicitet. Derudover beregnede forfatterne massen af ​​de supermassive sorte huller i midten af ​​disse AGN ved hjælp af Hα-emissionslinjen. Tilsløring fra gas og støv kan påvirke disse målinger, hvilket potentielt undervurderer det sorte huls masse.

Opdagelsen af ​​CEERS 2782 og CEERS 746 hjælper med at bygge bro mellem observationer af lokal AGN og høj rødforskydning kvasarer. Disse svage AGN med høj rødforskydning giver værdifuld indsigt i det tidlige univers og dannelsen af ​​supermassive sorte huller. Mens James Webb-rumteleskopet fortsætter med at afsløre flere skjulte monstre i kosmos, kan vi snart opklare mysterierne omkring oprindelsen af ​​disse massive himmelobjekter.

kilder:

– Dale D. Kocevski, Masafusa Onoue, Kohei Inayoshi, et al. "Hidden Little Monsters: Spectroscopic Identification of Low-Mass, Broad-line AGN ved z > 5 med CEERS." The Astrophysical Journal Letters, bind 919, nummer 1 (2021).

– Billedkilde: Figur 1 og figur 2 fra det offentliggjorte papir.