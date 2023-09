Curiosity Rover fortsætter sin udforskning på Mars

Curiosity-roveren, indsat af NASA på Mars, er i gang med endnu en weekend med udforskning. Roveren vil deltage i en række videnskabelige aktiviteter og drage fordel af muligheden for nærstudie af Mars-landskabet.

Weekendplanen inkluderer kontaktvidenskab på den første sol, en køretur på den anden sol og fjernvidenskab på den tredje sol. Dette mønster af aktiviteter er blevet gentaget i adskillige weekender gennem Curiositys rejse, men det stadigt skiftende terræn sikrer, at der altid er noget nyt at opdage.

Den første sol vil involvere at analysere to mål placeret i umiddelbar nærhed af roveren. Det første mål, kaldet 'Hydra', vil blive børstet med Dust Removal Tool (DRT), før det undersøges af Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) og Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Det andet mål, kaldet 'Dodoni', er en hævet modstandsdygtig funktion, som også vil blive studeret af APXS og MAHLI.

Derudover vil instrumenterne Chemistry and Camera (ChemCam) og Mast Camera (Mastcam) fortsætte med at dokumentere den øvre Gediz Vallis Ridge, samt studere en anden nærliggende grundfjeld ved navn 'Thassos' ved hjælp af Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Mastcam vil også observere Orinoco butte og en lagdelt blok kaldet 'Rouskio'.

Den anden sol vil fokusere på videnskabsaktiviteter før kørslen, herunder LIBS-analyse af en mørk åre på samme blok som Thassos, mosaikker, der fanger udsigten over den østlige kraterkant og observationer af det nærliggende arbejdsområde og et andet modstandsdygtigt mål kaldet 'Milos'. Miljøsensorer vil også overvåge støvdjævelens aktivitet og måle atmosfærisk opacitet.

Den tredje sol vil involvere fjerntliggende videnskabsobservationer, såsom en støvdjævelundersøgelse og en skyfilm om middagen over horisonten. ChemCam vil bruge sin Autonomous Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS) software til at vælge et mål til billeddannelse. Curiosity vil også udføre en tidlig morgen atmosfærisk karakterisering.

Mens Curiosity fortsætter sine ujævne rejser gennem Mars-landskabet, forventer forskerne ivrigt de værdifulde data og billeder, som den vil fortsætte med at levere til den igangværende udforskning af vores naboplanet.

– Definitioner af begreber:

– Sol: en Mars-dag, hvilket svarer til 24 timer og 39 minutter på Jorden.

– Kontaktvidenskab: videnskabelige aktiviteter, der involverer direkte fysisk kontakt med Mars-overfladen, såsom børstning eller boring.

– APXS: Alpha Particle X-ray Spectrometer, et instrument på Curiosity, der bruges til at bestemme grundstofsammensætningen af ​​klipper og jord.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, et kamera på Curiosity, der kan tage billeder i høj opløsning af Mars sten og jord.

– ChemCam: Kemi- og kamerainstrument, som bruger laserinduceret plasmaspektroskopi til at analysere sammensætningen af ​​sten og jord på afstand.

– Mastcam: Mast Camera, et kamerasystem på Curiosity, der giver panorama- og stereoskopiske billeder af Mars-overfladen.

– LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, en teknik, der bruges af ChemCam til at analysere sammensætningen af ​​sten og jord.

– ENV: Miljøsensorer på Curiosity, der måler atmosfæriske forhold og andre miljøfaktorer.

– AEGIS: Autonomous Exploration for Gathering Increased Science, software, der bruges af ChemCam til selvstændigt at udvælge billeddannelsesmål.