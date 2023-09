Ny artikel: Forskere og ingeniører arbejder på Mars-udforskning

Inden for Mars-udforskning er der adskillige videnskabsmænd og ingeniører, der arbejder sammen for at opklare mysterierne om den røde planet. Disse personer kommer fra forskellige institutioner og organisationer, hver med deres egen ekspertise og bidrag.

En sådan videnskabsmand er Elena Amador-French, en Science Operations Coordinator ved NASA/JPL i Pasadena, CA. Hun spiller en afgørende rolle i planlægningen og udførelsen af ​​de videnskabelige operationer af Mars-rovere. En anden videnskabsmand, Ryan Anderson, er en planetarisk geolog ved USGS i Flagstaff, AZ. Han fokuserer på at studere Mars geologi og forstå dens tidligere og nuværende processer.

Planetgeolog Mariah Baker, ved Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum i Washington, DC, har specialiseret sig i studiet af overjordiske sten og mineraler. Michael Battalio, en planetarisk klimatolog ved Yale University i New Haven, CT, undersøger klimamønstrene og -processerne på Mars.

Keri Bean, en Rover Planner Deputy Team Lead hos NASA/JPL i Pasadena, Californien, hjælper med at planlægge bevægelser og aktiviteter af Mars rovere. Kristen Bennett er en planetarisk geolog ved USGS i Flagstaff, AZ, som studerer de geologiske træk ved Mars.

Holdet hos NASA/JPL omfatter også planetgeologerne Fred Calef og Abigail Frameman, som bidrager med deres ekspertise i at analysere Mars' overflade og klipper. Brittney Cooper, en atmosfærisk videnskabsmand ved York University i Toronto, Ontario, Canada, fokuserer på at studere atmosfæren og vejrmønstrene på Mars.

Sean Czarnecki, en planetarisk geolog ved Arizona State University i Tempe, AZ, studerer Mars' geologiske historie og sammensætning. Lauren Edgar, en planetarisk geolog ved USGS i Flagstaff, AZ, undersøger Mars' geologi og stratigrafi.

Andre forskere og ingeniører involveret i Mars-udforskningen inkluderer Christopher Edwards fra Northern Arizona University, Samantha Gwizd fra University of Tennessee, Ken Herkenhoff fra USGS i Flagstaff, AZ, og Evan Hilgemann fra NASA/JPL i Pasadena, CA. De bidrager hver især med unik indsigt i forskellige aspekter af Mars' geologi og planlægning af roveroperationer.

Atmosfærisk videnskabsmand Alex Innanen fra York University og Scott Guzewich fra NASA/GSFC i Greenbelt, MD, studerer Mars-atmosfæren og dens interaktioner med overfladen. Rachel Kronyak, en planetarisk geolog ved NASA/JPL i Pasadena, CA, er involveret i undersøgelsen af ​​den geologiske historie og processer på Mars.

Michelle Minitti fra Framework i Silver Spring, MD, Natalie Moore fra Malin Space Science Systems i San Diego, CA, og Claire Newman fra Aeolis Research i Pasadena, CA, bidrager også med deres ekspertise til udforskningen af ​​Mars.

Yderligere videnskabsmænd og ingeniører, der arbejder på Mars-udforskning, omfatter Catherine O'Connell-Cooper og Lucy Thompson fra University of New Brunswick i Fredericton, New Brunswick, Canada, Melissa Rice fra Western Washington University i Bellingham, WA og Mark Salvatore fra Northern Arizona University i Flagstaff, AZ.

Desuden Susanne Schwenzer fra The Open University i Milton Keynes, Storbritannien, Ashley Stroupe fra NASA/JPL i Pasadena, Californien, Dawn Sumner fra University of California Davis i Davis, Californien, og Vivian Sun fra NASA/JPL i Pasadena, Californien, alle bidrager med deres ekspertise i planetarisk geologi til studiet af Mars.

Scott VanBommel, en planetarisk videnskabsmand ved Washington University i St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, MSL Project Scientist ved NASA/JPL i Pasadena, Californien, og geokemikeren Roger Wiens fra LANL i Los Alamos, NM, spiller vitale roller i at analysere data og fortolkning af resultaterne fra Mars-missioner.

Sharon Wilson, en planetarisk geolog ved Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum i Washington, DC, Alivia Eng, en kandidatstuderende ved Georgia Tech i Atlanta, GA, og Remington Free, en Operations Systems Engineer hos NASA /JPL i Pasadena, CA, bidrager alle til Mars-udforskningsindsatsen.

Endelig Emma Harris, en kandidatstuderende ved Natural History Museum i London, Storbritannien, Conor Hayes, en kandidatstuderende ved York University i Toronto, ON, Canada, Abigail Knight, en kandidatstuderende ved Washington University i St. Louis, MO, og Deborah Padgett, OPGS Task Lead hos NASA/JPL i Pasadena, CA, deler deres ekspertise inden for forskellige aspekter af Mars-udforskning.

Disse videnskabsmænd og ingeniører går sammen for at fremme vores forståelse af Mars ved at udforske dens geologi, klima, atmosfære og potentiale for tidligere eller nuværende liv. Gennem deres samarbejde og dedikation fortsætter de med at låse op for den røde planets hemmeligheder.

