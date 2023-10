Solid-Phase Reversible Immobilization Beads for High-Throughput Sequencing Library Construction

En nylig undersøgelse offentliggjort i Zoonoses har undersøgt brugen af ​​Solid-Phase Reversible Immobilization (SPRI) perler til nukleinsyregenvinding i high-throughput sekventeringsbibliotekskonstruktion. Forskerne undersøgte virkningerne af SPRI-perleforhold, inkubationstid og elueringstid på genvinding af nukleinsyrer under konstruktionen af ​​16S rDNA-sekventeringsbiblioteker i fuld længde.

Undersøgelsen sammenlignede virkningerne af forskellige SPRI-perleforhold, inkubationstider og elueringstider for tre forskellige indledende prøvemængder. Et ortogonalt eksperiment blev udført for at identificere den optimale kombination af disse faktorer.

Resultaterne viste, at inkubationstiden havde den største indflydelse på genvindingshastigheden for de indledende prøvemængder på 1,500 ng og 3,000 ng. Brugen af ​​0.8 x SPRI-perler, 15 minutters inkubation og 10 minutters eluering resulterede i den højeste genvindingshastighed.

Resultaterne tyder på, at inkubationstid signifikant påvirker genvindingshastigheden i fuldlængde 16S rDNA-sekventeringsbibliotekskonstruktion. SPRI-perler tilbyder en levedygtig metode til at genvinde fuldlængde 16S rDNA-amplikoner.

Denne forskning giver værdifuld indsigt i optimering af brugen af ​​SPRI-perler til høj-throughput-sekventeringsbibliotekskonstruktion. Resultaterne kan bidrage til udviklingen af ​​mere effektive og nøjagtige sekventeringsteknikker.

Yderligere information om denne undersøgelse kan findes i artiklen med titlen "Optimering af brugen af ​​fastfase-reversible immobiliseringsperler for High-Throughput Full-Length 16S rDNA Sequencing Library Construction" offentliggjort i Zoonoses.

Kilde: Zoonoser (2023). DOI: 10.15212/ZOONOSES-2023-0007