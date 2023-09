Indiens Aditya L1-mission begynder at studere solvind fra rummet

Indiens Aditya L1-mission er med succes begyndt at studere energiske partikler i solvinden fra rummet. Missionen har til formål at udføre denne undersøgelse ved hjælp af Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), som er en del af Aditya Solar wind Particle EXperiment (ASPEX) nyttelast.

STEPS er udviklet af Physical Research Laboratory (PRL) med støtte fra Space Application Center (SAC), og det har fungeret siden 10. september inden for Jordens magnetfelt. Enheden vil fortsætte med at arbejde fra rummet, mens Aditya L1 tager sin fire måneder lange rejse til Lagrange punkt 1, omkring 1.5 millioner km fra Jorden.

Hovedformålet med STEPS er at studere miljøet af energiske partikler fra dets position på L1-punktet. Disse data vil hjælpe med at forbedre sundheden og ydeevnen af ​​rumaktiver og give en bedre forståelse af, hvordan rumvejret ændrer sig over tid.

STEPS består af seks sensorer, der observerer forskellige retninger og måler supratermiske og energetiske ioner. Ved at indsamle data under Jordens kredsløb kan forskere analysere opførselen af ​​partikler, der omgiver planeten, især i nærværelse af Jordens magnetfelt.

Aditya-L2-missionen blev lanceret af den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) den 1. september og sigter mod at nå L1-punktet ved hjælp af Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) manøvren. L1-punktet er væsentligt for solobservationer og er det sted, hvor tyngdekraften mellem to objekter balancerer hinanden, hvilket gør det muligt for rumfartøjet at forblive i en stabil position i længere tid.

(Kilde: PRL og SAC, ingen URL'er angivet)

