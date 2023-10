Sjælden 'Ring of Fire'-solformørkelse, der opstår på lørdag: Hvad du behøver at vide

Millioner af amerikanere vil have mulighed for at overvære en sjælden astronomisk begivenhed denne lørdag: en ring af ild, ringformet solformørkelse. Dette fænomen opstår, når månen passerer mellem solen og Jorden og ser mindre ud end solen og skaber en ringlignende effekt.

Ifølge NASA vil solformørkelsen være synlig i flere stater over hele USA, herunder Oregon, Nevada, Utah, New Mexico og Texas. Dele af Californien, Idaho, Colorado og Arizona vil også have chancen for at se det. Derudover vil formørkelsen være synlig i Mellemamerika, herunder Mexico, Belize, Honduras og Panama, samt i Colombia, før den ender ud for Natals kyst i Brasilien.

Formørkelsen begynder omkring kl. 9:13 PDT i Oregon og slutter i Texas omkring kl. 12:03 CDT, hvis vejret tillader det. NASA vil livestreame begivenheden med samtaler med videnskabsmænd og udsigter fra teleskoper over hele landet. Seere kan se livestreamen på NASAs YouTube-kanal eller øverst på den dedikerede webside.

For sikkert at observere solformørkelsen er det vigtigt at bruge formørkelsesbriller eller en fremviser, der er specielt designet til dette formål. Disse beskyttelsesbriller bortfiltrerer skadelige stråler fra solen, så seerne kan overvære det himmelske skue uden at risikere at skade deres øjne.

Det er værd at bemærke, at lørdagens ringformede solformørkelse adskiller sig fra en total formørkelse, hvor sidstnævnte forventes at indtræffe i april. Dette vil være den sidste mulighed for mange amerikanere til at være vidne til en "ring af ild" i flere år.

kilder:

– NASA

– Billede: YouTube (NASA-kanal)