Den ringformede solformørkelse og andre himmelske begivenheder i oktober 2023

En solformørkelse, kendt som en surya grahan, skal finde sted den 14. oktober 2023. Dette naturlige fænomen opstår, når månen bevæger sig foran solen og midlertidigt blokerer dens lys. Den kommende solformørkelse vil være en ringformet solformørkelse, også kaldet en 'ring af ild' solformørkelse. Udtrykket "ringformet" kommer fra latin, hvilket betyder "ringformet". Under denne formørkelsesform passerer månen mellem solen og jorden, men på grund af sin position i eller nær dens fjerneste afstand fra jorden, ser den ud til at være mindre end solen. Som følge heraf dækker den ikke helt solen, hvilket skaber et ringlignende udseende, hvor solens yderkanter stadig er synlige.

Desværre vil den ringformede solformørkelse, der finder sted den 14. oktober 2023, ikke være synlig i Indien. Det er planlagt til at starte kl. 11:29 IST og vare i cirka fem minutter indtil kl. 11:34 IST. Skywatchers i Nordamerika vil dog være i stand til at observere formørkelsen. Synlighedsstien vil dække dele af USA, Mexico, Mellemamerika og Sydamerika. I USA begynder det i Oregon kl. 9 PDT og slutter i Texas kl. 13 CDT, ifølge NASA.

For dem, der ikke er i stand til at overvære formørkelsen på egen hånd, vil NASA livestreame begivenheden på YouTube.

Oktober 2023 tegner til at blive en bemærkelsesværdig måned for himmelske begivenheder, da den vil fremvise både en sol- og måneformørkelse. Måneformørkelsen er sat til at indtræffe den 29. oktober, hvilket gør den til årets anden måneformørkelse. Derudover vil skywatchers have mulighed for at observere Orionid meteorregn. Toppen af ​​meteorregn forventes den 21. oktober (22. oktober i Indien) mellem midnat og daggry, med et maksimum på 25 stjerneskud i timen, som anslået af Jake Foster, en offentlig astronomiofficer fra Royal Observatory.

Selvom den ringformede solformørkelse måske ikke er synlig i Indien, er der stadig masser af himmelske vidundere at nyde i hele oktober måned.

kilder:

– NASA

– Det Kongelige Observatorium