Kometen Nishimura står over for varme- og solstorme, når den nærmer sig Jorden

Kometen Nishimura, opdaget af amatørastronomen Hideo Nishimura i Japan, er på vej mod Jorden og solen. Forventet at komme tæt forbi Jorden den 12. september, efterfulgt af en pisk rundt om solen den 17. september, er kometens skæbne fortsat usikker. Når den rejser gennem rummet, støder den på eksplosioner af ladede partikler og plasma fra solen, hvilket resulterer i en tumultarisk rejse.

Et eksempel på et sådant møde demonstreres af kometen Encke i 2007, som oplevede en afbrydelsesbegivenhed, da en koronal masseudstødning (CME) ramte kometen. Lignende afbrydelseshændelser er blevet observeret med kometen Nishimura, hvor dens hale midlertidigt er blevet blæst væk af en solstorm. Halen er dog vokset tilbage, selvom dens overlevelse fortsat er usikker, da flere CME'er er på vej mod kometen.

CME'er er udbrud fra de ydre lag af solen, der ofte ledsager soludbrud. Disse kraftige vindstød af energisk vind kan forårsage elektromagnetisk kaos og påvirke himmellegemer som asteroider og kometer. Når solen nærmer sig toppen af ​​sin solcyklus, forventes hyppigere udbrud og CME'er.

Dette rumvejr udgør en udfordring for skywatchers, der håber at få øje på kometen Nishimura. Mens den stadig nærmer sig Jorden, anbefales det at begynde at lede efter kometen, som forventes at være lysstærk nok til at se allerede den 8. september. Men en kikkert eller et teleskop vil forbedre seeroplevelsen, da den kan dukke op i nærheden af horisonten på den nordlige halvkugle.

For at lokalisere kometen kan skywatchers søge i stjernebilledet Løven en time eller to før solopgang. Forskellige apps som Stellarium, Star Walk eller TheSkyLive kan hjælpe med at lokalisere kometen. Det er værd at bemærke, at kometer er uforudsigelige, da de kan rejse i århundreder og gå i opløsning, når de passerer gennem det indre solsystem. På trods af udfordringerne fra solens turbulens, opfordres skywatchere til at gribe muligheden for at observere kometen Nishimura, før den potentielt går i opløsning.

