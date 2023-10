Distraheret af robotter: Bevis på "social loafing" på arbejdspladsen

Ifølge en undersøgelse foretaget af forskere ved det tekniske universitet i Berlin har folk en tendens til at blive mindre opmærksomme på deres opgaver, når de arbejder sammen med robotter. Fænomenet, kendt som "social loafing", refererer til teammedlemmer, der anstrenger sig mindre, hvis de tror, ​​at andre vil kompensere for deres manglende produktivitet.

Undersøgelsen tyder på, at individer begynder at opfatte robotter som en del af deres team. Når de er vidne til, at robotten eller en anden kollega klarer sig godt, eller hvis de ikke føler, at deres eget bidrag vil blive værdsat, har medarbejderne en tendens til at tage en mere afslappet tilgang til deres arbejde. Dietlind Helene Cymek, den første forfatter til undersøgelsen, beskriver teamwork som en blandet velsignelse. Selvom det kan motivere enkeltpersoner til at præstere bedre, kan det også føre til en formindsket følelse af personlig præstation, når individuelle bidrag går ubemærket hen.

For at teste deres hypotese bad forskerne en gruppe arbejdere om at vurdere kvaliteten af ​​forskellige opgaver. Halvdelen af ​​deltagerne blev informeret om, at opgaverne var blevet udført af en robot ved navn Panda, selvom de ikke fysisk samarbejdede med robotten. Arbejderne havde set og hørt robotten operere i deres omgivelser.

Forskerne overvågede arbejdernes aktiviteter, mens de tjekkede printkort for fejl. I starten så der ikke ud til at være nogen statistisk forskel i den tid og indsats, der blev brugt på at inspicere printpladerne, mellem gruppen, der arbejdede med Panda, og gruppen, der arbejdede uden en robot. Men efter at have analyseret fejlprocenterne opdagede forskerne, at dem, der arbejdede med Panda, identificerede færre defekter efter at have observeret, at robotten med succes havde markeret adskillige fejl. Dette tyder på, at folk har en tendens til at blive mindre aktive deltagere, når de opfatter en robotkollega som pålidelig.

Selvom deltagerne mente, at de var lige så opmærksomme på deres opgaver, konkluderede forskerne, at de ubevidst var begyndt at stole på Pandas præstationer. Dr. Linda Onnasch, en seniorforfatter af undersøgelsen, forklarer, at selvom det er muligt at spore, hvor en person kigger, er det betydeligt mere udfordrende at afgøre, om den visuelle information bliver tilstrækkeligt behandlet på et mentalt plan.

Denne forskning giver værdifuld indsigt i robotters indvirkning på teamworkdynamik og individuel produktivitet på arbejdspladsen. Det understreger behovet for at finde en balance mellem at drage fordel af en samarbejdsindsats og at sikre, at enkeltpersoners bidrag anerkendes og værdsættes tilstrækkeligt.

kilder:

– Undersøgelse af forskere ved det tekniske universitet i Berlin, offentliggjort i Frontiers in Robotics and AI.