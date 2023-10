En spændende ny video udgivet af European Space Agency (ESA) tager seerne med på en virtuel rejse gennem Mars' enorme "Labyrinth of Night", et system af dybe dale kendt som Noctis Labyrinthus. Videoen viser de krydsende dale, hvoraf nogle er så brede som 19 miles og så dybe som 5 miles, hvilket giver seerne et unikt perspektiv af Mars-landskabet.

Videoen viser ikke kun dalene, men fremhæver også andre spændende geologiske træk såsom kratere, jordskred og klitter. Et væsentligt træk, der fremvises i videoen, er tilstedeværelsen af ​​grabener, som er tegn på pladetektonik. Disse grabener er områder af Mars-skorpen, der har oplevet stress og revner på grund af vulkansk aktivitet.

Simuleringen blev lavet ved hjælp af data indsamlet af Mars Express-satellitten, som har kredset om Mars siden december 2003. Missionen har i høj grad bidraget til vores forståelse af Mars' geologi og atmosfære. Satellitten har taget billeder i høj opløsning af Mars-overfladen, med evnen til at afsløre funktioner så små som 33 fod på tværs.

For at fejre 20-året for Mars Express-missionen blev der skabt et nyt mosaikbillede af hele Mars-kloden ved hjælp af billeder fra satellittens højopløselige stereokamera. Dette kamera tager ikke kun fuldfarvebilleder, men giver også dybdeinformation, hvilket gør det muligt at oprette 3D-kort over Mars-overfladen.

"Labyrinth of Night"-videoen giver et fascinerende indblik i Mars-landskabet og giver seerne mulighed for at opleve Mars' betagende skønhed fra komforten af ​​deres skærme. Det er en påmindelse om de utrolige resultater og opdagelser, der er muliggjort af udforskning af rummet.

kilder:

– Den Europæiske Rumorganisation (ESA)

– Mars Express mission