Solforskere gør fremskridt med at forstå solens mystiske ydre atmosfære

By

Solforskere har gjort betydelige fremskridt med at løse det mangeårige mysterium om, hvorfor solens ydre atmosfære, kendt som koronaen, er meget varmere end lagene under den. Ved hjælp af Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) på Hawaii observerede et internationalt hold af videnskabsmænd solens magnetfelt i hidtil usete detaljer. De opdagede komplekse slangelignende energimønstre i magnetfeltet i solens nedre atmosfære, kromosfæren, som kan drive energi til de ydre lag af solens atmosfære.

Denne forskning bringer videnskabsmænd et skridt tættere på at forstå solen, vores livgivende stjerne. Coronaens ekstremt høje temperatur, der når over 1.8 millioner grader Fahrenheit, har undret forskere i årtier. Ifølge stjernemodeller skulle temperaturen stige, når den bevæger sig mod kernen af ​​en stjerne, hvor kernefusion opstår. Koronaens temperatur modsiger dog denne forventning, hvilket antyder eksistensen af ​​en ukendt mekanisme, der opvarmer den ydre atmosfære.

De slangelignende magnetiske fænomener observeret af forskerholdet kunne potentielt forklare dette mysterium. At forstå det magnetiske felts geometri er afgørende for at forstå de energetiske fænomener, der driver plasmadynamikken i solens atmosfære. Disse fænomener bidrager i sidste ende til opvarmningen af ​​solens plasma til temperaturer på millioner af grader.

Tidligere forsøg på at løse problemet med koronal opvarmning fokuserede på aktive områder af solen, såsom solpletter. Imidlertid undersøgte den nylige undersøgelse roligere områder af solens overflade dækket af konvektive celler kaldet granula. Disse områder udviser svagere, men mere dynamiske magnetfelter. Holdet observerede et mere kompliceret underliggende magnetfeltmønster med serpentinevariationer i dets orientering.

Kompleksiteten af ​​disse små magnetiske feltvariationer tyder på, at energi frigives gennem en proces kaldet magnetisk genforbindelse, som opstår, når modsatte magnetfelter interagerer og frigiver energi, der bidrager til atmosfærisk opvarmning. Forskerne brugte det mest kraftfulde soloptiske teleskop i verden til at afsløre disse indviklede magnetfeltorienteringer, hvilket bragte os tættere på at forstå denne betydningsfulde solforskningsgåde.

Resultaterne af denne undersøgelse blev offentliggjort i The Astrophysical Journal Letters.

kilder:

– University of Sheffield

– The Astrophysical Journal Letters