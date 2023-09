En slange kvæler invasive fisk: Implikationer for forskning i fiskeædende slanger og invasive arter

En herpetolog i Frankrig stødte for nylig på en bemærkelsesværdig hændelse, hvor en slange forsøgte at spise en fisk på størrelse med sit eget hoved. Nicolas Fuento, en herpetolog ved nonprofit Ligaen for beskyttelse af fugle i Frankrig, observerede en viperine-slange, der kæmpede for at indtage en invasiv fiskeart ved Lac de Carcès i det sydøstlige Frankrig. Dette møde har foranlediget en opfordring til yderligere forskning i forholdet mellem fiskeædende slanger og invasive arter.

Fuento troede oprindeligt, at slangen blot forsøgte at spise fisken, men indså hurtigt, at slangen kvælede fisken, der lå fast i dens spiserør. For at redde slangen skubbede Fuento forsigtigt fisken tilbage i slangens mund for at løsne dens pigge. Da fisken var blevet fjernet, så slangen ud til at være uskadt og gled væk.

Den identificerede fiskeart var en ruffe, en lille ferskvandsfisk hjemmehørende i dele af Europa og Asien. Imidlertid er ruffes blevet introduceret til forskellige regioner, herunder Frankrig, hvor de betragtes som en invasiv art. Deres hårde og spidse rygfinner gør dem svære for rovdyr at spise.

Viperine slanger lever primært af fisk, og i nogle regioner overlapper deres oprindelige rækkevidde med ruffes. Tilstedeværelsen af ​​invasive ruffes i Middelhavets vådområder, hvor viperine-slangerne er sjældne og i tilbagegang, udgør en potentiel trussel mod den lokale slangebestand. Tidligere hændelser har vist, at fiskespisende slanger i Europa, herunder hugormslanger, er døde efter at have indtaget invasive fisk.

Mens virkningen af ​​invasive fisk på slangerne forbliver ustuderet, fremhæver denne sag behovet for yderligere forskning i de potentielle trusler, som invasive arter udgør. Forståelse af forholdet mellem fiskespisende slanger og invasive fisk kan bidrage til bevaringsindsatsen og beskyttelsen af ​​indfødte slangepopulationer.

