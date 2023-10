Astronomer registrerer det fjerneste hurtige radioudbrud og giver indsigt i det skjulte univers

Astronomer har gjort en banebrydende opdagelse ved at detektere det fjerneste hurtige radioudbrud (FRB) nogensinde optaget. Denne fjerntliggende eksplosion af kosmiske radiobølger, kendt som FRB 20220610A, blev observeret fra en galakse, der er placeret otte milliarder lysår væk fra Jorden. Udbruddet, der varer mindre end et millisekund, er også en af ​​de mest kraftfulde, der nogensinde er observeret.

Det Europæiske Sydobservatoriums Very Large Telescope (VLT) spillede en afgørende rolle i at lokalisere kildegalaksen til FRB. Ved at bruge VLT var astronomer i stand til at bestemme, at denne galakse er ældre og længere væk end nogen anden kendt FRB-kilde. Det menes også at være en del af en lille gruppe af fusionerende galakser.

Denne opdagelse har vigtige implikationer for forståelsen af ​​universets sammensætning. Nuværende metoder til at måle universets masse har frembragt modstridende resultater og udfordret standardmodellen for kosmologi. Ved at bruge FRB'er som et værktøj håber astronomer at få indsigt i det "manglende" stof, der eksisterer mellem galakser.

Hurtige radioudbrud har den unikke evne til at detektere ioniseret materiale, selv i et rum, der anses for næsten tomt. Dette gør det muligt for astronomer at måle mængden af ​​stof, der er til stede mellem galakser. Opdagelsen af ​​FRB 20220610A bekræfter eksistensen af ​​"Macquart-relationen", som siger, at jo længere væk et hurtigt radioudbrud er, jo mere diffus gas afslører den mellem galakser.

Mens den nøjagtige årsag til hurtige radioudbrud stadig er ukendt, bekræfter dette nylige fund, at det er almindelige begivenheder i kosmos. Astronomer mener, at studier af disse udbrud ikke kun vil hjælpe med at opdage stof mellem galakser, men også hjælpe med en bedre forståelse af universets struktur.

Selvom denne opdagelse repræsenterer de nuværende grænser for teleskopets kapacitet, tilbyder fremtidige fremskridt endnu større muligheder. Square Kilometer Array Observatory er i øjeblikket ved at konstruere to radioteleskoper i Sydafrika og Australien, som vil være i stand til at detektere tusindvis af FRB'er, inklusive dem, der er meget længere væk. Derudover vil det kommende Extremely Large Telescope, der bliver bygget i Chile, give astronomer mulighed for at studere kildegalakser med udbrud endnu længere væk.

Denne betydningsfulde opdagelse åbner nye veje for forskning og udforskning af universets skjulte mysterier. Ved at udnytte kraften fra hurtige radioudbrud er astronomer klar til at skubbe grænserne for vores forståelse og kaste lys over kosmos hemmeligheder.

kilder:

– European Southern Observatory (ESO)

- Very Large Telescope (VLT)

– Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)