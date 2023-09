Evolutionær historie afslører langsom vækst hos krokodiller

En nylig undersøgelse offentliggjort i Current Biology med titlen "Origins of slow growth on the crocodilian stam lineage" har kastet lys over, hvorfor krokodiller, herunder krokodiller og alligatorer, vokser langsomt sammenlignet med deres nærmeste nulevende slægtninge, fugle. Forskerholdet undersøgte den indre struktur af fossile knogler fra 200 millioner år gamle krokodilleforfædre, kendt som krokodylomorfer, og fandt ud af, at de voksede langsomt, svarende til moderne krokodiller.

Forskerne var overraskede over at opdage, at disse gamle krokodylomorfers knoglevæv bestod af en type kaldet parallelfibret knogle, hvilket indikerer en væksthastighed mellem deres hurtigtvoksende forfædre og nutidens langsommere voksende krokodiller. Dette fund udfordrer den almindelige overbevisning om, at langsom vækst hos levende krokodiller er forbundet med deres stillesiddende, semi-akvatiske livsstil. Disse tidlige krokodylomorfer var aktive og fuldt ud landlevende dyr, ikke de spredte bagholdsrovdyr, der findes i dag.

Undersøgelsen involverede også undersøgelse af fossiler fra en nyopdaget gigantisk krokodille-forfader, der levede for 210 millioner år siden i Sydafrika. Forskerne analyserede knoglerne under et kraftigt mikroskop for at bestemme alderen ved døden, årlig vækstrate og knoglevævskarakteristika. Ved at sammenligne det nye eksemplar med andre kendte arter identificerede de det som en meget tidlig krokodilleforfader, muligvis den tidligste af gruppen, der inkluderer moderne krokodiller.

Forskerne fandt ud af, at den gigantiske art voksede langsommere end andre store krybdyr på sin tid, såsom dinosaurer. Denne langsomme vækststrategi fortsatte og aftog yderligere i mere nyligt udviklede krokodylomorfe arter. Langsom vækst blev et kendetegn for alle kendte krokodylomorfer, der stammer fra deres gamle forfader, hvilket gjorde det muligt for dem at overleve en masseudryddelse i slutningen af ​​triasperioden.

På den anden side menes dinosaurer at have overlevet masseudryddelsen ved at vokse hurtigt. Denne begivenhed førte til sameksistensen af ​​hurtigtvoksende dinosaurer og langsomt voksende krokodylomorfer i den følgende æra, hvilket i sidste ende lagde grunden til de vækstforskelle, der blev observeret i deres moderne efterkommere, fugle og krokodiller.

Undersøgelsens resultater indikerer, at forskellen i vækstrater mellem fugle og krokodiller blev etableret tidligt i gruppens evolutionære historie, på trods af at deres fælles forfader er et hurtigt voksende dyr. Denne forskning bidrager til vores forståelse af de komplekse faktorer, der påvirker vækstmønstre og evolutionære tilpasninger hos forskellige arter.

kilder:

– “Oprindelse af langsom vækst på krokodillestammen” – Current Biology

– Prof. Jennifer Botha, University of the Witwatersrand

– Prof. Jonah Choiniere, University of the Witwatersrand

– Bailey Weiss, University of the Witwatersrand

– Paul Barrett, meritprofessor i palæontologi ved Natural History Museum, London