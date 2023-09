Oplev nattehimlen ved Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore tilbyder besøgende chancen for at opleve skønheden på nattehimlen med to kommende stjernefester. I samarbejde med Grand Traverse Astronomical Society vil parken være vært for begivenheder den 15. september og den 21. oktober fra kl. 5 til 11 i Dune Climb-området.

Stjernefesterne på Sleeping Bear Dunes National Lakeshore giver besøgende mulighed for at observere den fantastiske mørke himmel i parken. Manglen på lysforurening giver mulighed for klare udsyn til dybe rumobjekter gennem medfølgende teleskoper. Afhængigt af dato og betingelser kan deltagerne muligvis se stjerner, planeter, meteorer og endda Mælkevejen.

Ud over stjernekiggeri tilbyder begivenhederne andre aktiviteter, som besøgende kan nyde. Inden solnedgang vil der være soludsigt og børneaktiviteter. Når det bliver mørkt, vil der være drop-in teleskopstationer og informationsstationer, som deltagerne kan udforske. For at få mest muligt ud af stjernefesten opfordres besøgende til at klæde sig passende efter vejret og medbringe genstande såsom lommelygter (gerne med et rødt filter for at bevare nattesynet), kikkerter, bugspray, strandstole og tæpper.

Adgang til stjernefesterne er gratis, men der kræves et besøgskort for adgang til parken. Mere information om hver begivenhed, inklusive parkeringsdetaljer og vejrrelaterede aflysninger, kan findes på Sleeping Bear Dunes' onlinekalender.

Med det stigende tab af mørk himmel på grund af lysforurening er begivenheder som disse vigtige for at bevare og værdsætte nattehimlens vidundere. Grand Traverse Astronomical Society er dedikeret til at fremme offentlig bevidsthed og forståelse af astronomi, og gennem deres partnerskab med Sleeping Bear Dunes National Lakeshore er de i stand til at dele deres passion for stjernerne med et bredere publikum.

kilder:

– Sovende Bear Dunes National Lakeshore

– Grand Traverse Astronomical Society