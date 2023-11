Undersøgelse af regeringens håndtering af Covid-19-pandemien fortsætter med overlægens vidneudsagn

I en meget ventet optræden er Sir Chris Whitty, Chief Medical Officer i Det Forenede Kongerige, sat til at aflægge vidnesbyrd i dag for den igangværende Covid-19-undersøgelse. Sir Whitty, der blev en af ​​de mest genkendelige personer i landet under pandemien, forventes at bruge hele tirsdagen på at give indsigt i regeringens håndtering af krisen.

Dette vidnesbyrd fra Sir Whitty følger den nylige optræden af ​​den tidligere videnskabelige chefrådgiver, Sir Patrick Vallance, som tilbød sit indblik i beslutningsprocessen for tidligere premierminister Boris Johnson og hans team. Sir Vallances dagbogsoptegnelser har givet ekstraordinære indblik i regeringens indre virke i denne udfordrende tid.

Lady Hallett, som leder undersøgelsen, udtalte mandag, at hr. Johnson virkede "forvirret" over de komplekse data og grafer, der blev præsenteret for ham. Der var tilfælde, hvor han kæmpede for at beholde videnskabelig information, hvilket førte til spørgsmål om regeringens beslutningstagning og reaktion på pandemien.

Et initiativ, der har været udsat for kritik, er Mr. Sunaks "Eat Out to Help Out"-ordning, der blev lanceret i august 2020 for at støtte restauranter og spisesteder efter nedlukningen. Sir Whitty vil sandsynligvis møde spørgsmål relateret til hans tidligere private kommentarer, der henviser til ordningen som "spis ud for at hjælpe virussen." Undersøgelsen har til formål fuldt ud at forstå virkningen og effektiviteten af ​​sådanne regeringsforanstaltninger.

Mens undersøgelsen fortsætter, forventes det, at Sir Jonathan Van-Tam, Sir Whittys tidligere stedfortræder, også vil fremlægge beviser senere på ugen. Vidnesbyrdene fra disse nøglepersoner kaster lys over beslutningsprocessen og de handlinger, regeringen har truffet, og bidrager til en omfattende forståelse af håndteringen af ​​Covid-19-pandemien i Storbritannien.

—

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad er Covid-19-henvendelsen?

Covid-19-undersøgelsen er en undersøgelse af regeringens håndtering af Covid-19-pandemien i Storbritannien. Det har til formål at vurdere beslutningsprocessen, de implementerede politikker og den overordnede reaktion på krisen.

Hvem er Sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty er Chief Medical Officer i Det Forenede Kongerige. Han har spillet en fremtrædende rolle i at rådgive regeringen om folkesundhedsspørgsmål, især under Covid-19-pandemien.

Hvad er formålet med Sir Chris Whittys vidnesbyrd?

Sir Chris Whittys vidneudsagn forventes at give indsigt i regeringens håndtering af Covid-19-pandemien. Han vil sandsynligvis blive udspurgt om vigtige beslutninger, politikker og initiativer, såsom "Eat Out to Help Out"-ordningen.

Hvad er "Eat Out to Help Out"-ordningen?

"Eat Out to Help Out"-ordningen var et regeringsinitiativ, der blev lanceret i august 2020 for at støtte restaurant- og restaurationsbranchen efter nedlukningen. Det tilbød rabat på måltider for at tilskynde folk til at spise ude og stimulere økonomien.