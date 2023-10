Udforsk det overraskende fænomen med spredning af lys med et enkelt atom

Forskere ved Institut for Fysik, Humboldt Universitet i Berlin, har gjort en banebrydende opdagelse om spredning af lys fra et enkelt atom. Ledet af Jürgen Volz og Arno Rauschenbeutel har holdet offentliggjort deres resultater i det prestigefyldte tidsskrift Nature Photonics. Denne nye indsigt kaster ikke kun lys over lysets adfærd på mikroskopisk niveau, men rummer også potentiale for fremskridt inden for kvantekommunikation.

Ifølge Max Plancks hypotese fra 1900 udveksler lys energi med stof i diskrete enheder kaldet kvanter. Albert Einstein foreslog senere, at disse kvanter eller fotoner var de grundlæggende lyspartikler. I dag er fotodioder i stand til at detektere en enkelt foton, da de konverterer detekteringen til korte strømimpulser.

Når et enkelt atom exciteres til at fluorescere af en laserstråle, opfører det resulterende fluorescerende lys sig anderledes end laserlyset, der exciterede det. Mens fotoner forekommer samtidigt i laserlys, spreder et enkelt atom kun én foton ad gangen. Forskerne fandt dog ud af, at når to laserfotoner rammer et enkelt atom samtidigt, absorberer atomet en foton, men lader den anden passere. Den absorberede foton udsendes derefter i en tilfældig retning, før atomet kan absorbere en anden foton.

Den overraskende opdagelse kom, da forskerholdet fjernede en specifik farvekomponent fra det fluorescerende lys ved hjælp af et filter. De observerede, at strømmen af ​​enkelte fotoner transformerede sig til par af fotoner, der blev detekteret på samme tid. Denne uventede effekt udfordrer vores hverdagsopfattelse og trodser tidligere overbevisninger om et enkelt atoms spredningsevne.

Ud over dets fascinerende karakter har dette fænomen praktiske implikationer for kvanteteknologier. De fotonerpar, der genereres gennem denne proces, er kvantemekanisk sammenfiltrede, hvilket muliggør fænomener som teleportering af kvantetilstande. Forskerne mener, at brugen af ​​enkelte atomer som kilder til sammenfiltrede fotonpar overgår eksisterende kilder med hensyn til lysstyrke og kompatibilitet med kvanterepeatere og kvanteporte, der bruges i langdistance kvantekommunikation.

Evnen til at manipulere og forstå lysets adfærd på atomniveau åbner for nye muligheder inden for kvantekommunikation og informationsbehandling. Denne forskning tjener som en påmindelse om, at vores daglige intuitioner måske ikke altid stemmer overens med den mikroskopiske verdens indviklede virkemåde.

