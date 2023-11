Ny teknik giver mulighed for præcis adressering og detektion af enkelte sjældne jordarters ioner i nanopartikler

Forskere søger konstant efter de mest effektive og pålidelige platforme til behandling af kvanteinformation. Et hovedmål er at udvikle et system, der ikke kun kan udføre kvanteoperationer med høj nøjagtighed og hastighed, men også kan kommunikere med et kvantenetværk. Dette ville muliggøre skabelsen af ​​et robust kvanteinternet. For at opnå dette har forskere brug for et system, der kan generere sammenfiltring mellem langlivede stof-qubits og fotoner, hvilket giver mulighed for en lav-tab og hurtig grænseflade mellem forskellige noder i et fremtidigt kvantenetværk.

I en nylig undersøgelse offentliggjort i Optica har et team af forskere fra ICFO, ledet af prof. Hugues de Riedmatten, udviklet en ny teknik, der adresserer disse udfordringer. Ved at bruge sjældne jordarts-ion-doterede krystaller var forskerne i stand til at skabe et system med de nødvendige egenskaber til effektiv lys-stof-interaktion og enkelt-ion-detektion. Ionerne blev fanget i nanopartikler og koblet til en fiber-mikrokavitet.

Holdet dyrkede nanopartikler dopet med erbium-ioner, hvor hver nanopartikel indeholdt omkring 1000 Er-ioner. Disse nanopartikler blev derefter placeret på et spejl og kølet ned til omkring 6 Kelvin. Ved at justere et buet spejl fremstillet på en optisk fiber med en nanopartikel, blev der dannet et hulrum. Forskerne var i stand til præcist at adressere og detektere enkelte sjældne jordarters ioner i nanopartiklerne ved hjælp af denne opsætning.

Fordelen ved at bruge nanopartikler er, at deres reducerede volumen giver mulighed for en høj tæthed af ioner og samtidig opretholde en lav gennemsnitlig fysisk afstand mellem dem. Dette sikrer, at ionernes frekvenser er tydelige nok til at kunne skelnes fuldt ud, hvilket muliggør adressering af individuelle ioner. Forskerne demonstrerede, at en konstellation af interagerende ioner kan findes i nanopartiklerne, hvilket gør den til en potentiel kandidat til et småskala kvanteinformationsbehandlingssystem.

Denne udvikling åbner op for nye muligheder for fremstilling af kvanteenheder og fremme af kvantecomputer- og kommunikationsteknologier. Ved at forstå og kontrollere individuelle sjældne jordarters ioner inden for nanopartikler kan forskere åbne nye veje til behandling af kvanteinformation og opbygning af mere effektive kvantenetværk.

FAQ

1. Hvad er qubits?

Qubits er de grundlæggende byggesten i kvanteinformation. De kan være fysiske systemer, såsom superledende kredsløb, fangede atomer eller defekter i faste stoffer, der koder kvanteinformation ved hjælp af forskellige tilstande.

2. Hvordan interagerer qubits med hinanden?

Qubits kan interagere med hinanden gennem forskellige metoder, såsom elektriske eller magnetiske felter, der er afhængige af qubitens tilstand. Disse interaktioner er afgørende for at udføre kvanteoperationer og skabe sammenfiltring mellem qubits.

3. Hvad er sjældne jordarters ion-doterede krystaller?

Sjældne jordarters ion-doterede krystaller er faststofmaterialer, der indeholder ioner fra gruppen af ​​sjældne jordarters grundstoffer. Disse krystaller har unikke egenskaber, såsom lange kohærenstider og forskellige grundtilstande, der gør dem velegnede til lys-stof-interaktion og kvanteinformationskodning.

4. Hvordan virker den nye teknik?

Den nye teknik går ud på at dyrke nanopartikler dopet med sjældne jordarters ioner og placere dem på et spejl. Ved at justere et buet spejl på en optisk fiber med en nanopartikel dannes et hulrum. Denne opsætning giver mulighed for præcis adressering og påvisning af enkelte sjældne jordarters ioner i nanopartiklerne, hvilket letter effektiv lys-stof-interaktion.

5. Hvad er de potentielle anvendelser af denne teknik?

Denne teknik åbner muligheder for fremstilling af kvanteenheder og fremme af kvantecomputer- og kommunikationsteknologier. Ved at forstå og kontrollere individuelle sjældne jordarters ioner i nanopartikler kan forskere udforske nye veje til at behandle kvanteinformation og opbygge mere effektive kvantenetværk.

(Kilde: ICFO)