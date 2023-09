I en bog om kunstig intelligenss fremtid præsenterer MIT-professor Max Tegmark et dystopisk scenarie, hvor maskiner vedtager mål, der er skadelige for menneskeheden, hvis de ikke er i stand til præcist at forstå og tilpasse sig menneskelige interesser. Selvom dette kan virke langt ude, har vores egen art gennem den hurtige udvidelse af menneskelig intelligens haft en dyb indvirkning på planeten og andre levende væsener.

Menneskeheden, som engang stod over for et kritisk øjeblik med kun et par tusinde individer tilbage, repræsenterer nu 36% af alle pattedyr på Jorden. Yderligere 60 % består af dyr såsom køer, som er opdrættet til konsum. Kun 4% er vilde dyr. Vores fremskridt har resulteret i en reduktion af plads til andre dyr, hvilket fører til den sjette masseudryddelse, den første, der er forårsaget af en enkelt art. Denne udryddelseshændelse er ikke begrænset til individuelle arter, men påvirker hele grene af det evolutionære træ, hvor slægter forsvinder med en hastighed 35 gange hurtigere end i de sidste 65 millioner år.

Forskere har fundet ud af, at mindst en tredjedel af kendte hvirveldyr oplever befolkningstilbagegang og bliver begrænset til mindre økosystemer. For eksempel var der engang 10 millioner elefanter i begyndelsen af ​​det 20. århundrede, men i dag er der mindre end en halv million, hvor mange lande ikke længere er vært for disse storslåede skabninger.

Tabet af hele slægter forstyrrer ikke kun økosystemer, men påvirker også menneskers sundhed og velvære. Forsvinden af ​​store rovdyr i visse regioner har ført til en stigning i bestanden af ​​hvidhalehjorte og mus, som er værter for flåter, der overfører borreliose. Derudover bidrager overudnyttelsen af ​​naturressourcer og ødelæggelsen af ​​biodiversitet til spredningen af ​​sygdomme mellem dyr og mennesker, som det ses med Covid-19-pandemien.

Bevarelse af biodiversiteten og investering i beskyttelse af tropiske skove, hvor de højeste niveauer af biodiversitet findes, er afgørende for at afbøde sammenbruddet af økosystemer. Det er nødvendigt med en hurtig indsats ledsaget af betydelige investeringer for at forhindre yderligere ødelæggelser. Hvis vi fortsætter på vores nuværende vej, kan konsekvenserne blive langt mere katastrofale, end vi kan forestille os.

