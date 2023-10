Ny 3D-simulering giver indsigt i Kilonovae-morfologi

En banebrydende tredimensionel (3D) computersimulering har med succes replikeret spektroskopiske træk observeret i en kilonova og kastet lys over eftervirkningerne af en fusion mellem to neutronstjerner. Simuleringen, udført af forskere ved GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung og Queen's University Belfast, afbilder nøjagtigt interaktionerne mellem elektroner, ioner og fotoner i det materiale, der udstødes under fusionsbegivenheden, som bestemmer det lys, der kan observeres gennem teleskoper.

Simuleringen dækker hele processen af ​​en neutron-stjerne-fusion, herunder neutron-fangst nukleosyntese, energi frigivet ved radioaktivt henfald og strålingsoverførsel, der involverer titusinder af atomare overgange af tunge grundstoffer. Ved at bruge en 3D-model kan simuleringen præcist forudsige det observerede lys fra enhver betragtningsvinkel. Når de ses fra en næsten vinkelret vinkel på de to neutronstjerners baneplan, ligner de simulerede spektralfordelinger meget de observerede træk ved kilonovaen AT2017gfo.

Denne præstation betyder et væsentligt skridt fremad i vores forståelse af oprindelsen af ​​tunge grundstoffer, såsom platin og guld, produceret under neutronstjernefusioner. Cirka halvdelen af ​​de grundstoffer, der er tungere end jern, genereres i miljøer med ekstreme temperaturer og neutrontætheder, forhold, der opstår under sammensmeltningen og efterfølgende eksplosion af neutronstjerner. Det udstødte stof fra denne proces producerer ustabile neutronrige tunge kerner, som til sidst henfalder og frigiver energi, hvilket resulterer i en lys og hurtigt falmende lysemission.

Mens 3D-simuleringen giver værdifuld indsigt, ligger der yderligere udfordringer forude. Forskere er nødt til at redegøre for den hastighed, hvormed spektralfordelingen ændrer sig over tid og nøjagtigt beskrive egenskaberne af sent udstødt materiale. Fremtidige fremskridt på dette område vil afhænge af atomare og nukleare eksperimentelle data af høj kvalitet, som vil blive gjort tilgængelige af faciliteter som FAIR.

Den hidtil usete overensstemmelse mellem simuleringen og observationen af ​​kilonova AT2017gfo uddyber vores forståelse af de komplekse processer involveret i neutronstjernefusioner og den efterfølgende produktion af tunge grundstoffer. Med fortsatte fremskridt på dette område vil videnskabsmænd være i stand til at lave mere præcise forudsigelser og optrevle de betingelser, hvorunder disse elementer blev syntetiseret.

Kilde: The Astrophysical Journal Letters (2023) via Phys.org