Rumalderen sætter sit præg på Jordens stratosfære

Stratosfæren, en af ​​de fjerneste dele af planeten, bliver påvirket af menneskelige aktiviteter i rummet. Forskere har opdaget betydelige mængder af metaller i aerosoler i atmosfæren, højst sandsynligt som følge af det stigende antal rumfartøjer og satellitter, der opsendes og vender tilbage til Jorden. Disse metaller ændrer atmosfærisk kemi, hvilket kan have potentielle konsekvenser for klimaet, ozonlaget og planetens beboelighed.

Holdet af videnskabsmænd, herunder Dan Cziczo og Dan Murphy, udførte forskning ved hjælp af specialiserede værktøjer knyttet til forskningsfly. De fandt mere end 20 grundstoffer, herunder lithium, aluminium, kobber og bly, i aerosolprøver, der matchede de forhold, der blev brugt i rumfartøjslegeringer. Massen af ​​disse metaller fra rumfartøjets genindtræden oversteg mængden, der findes i naturligt kosmisk støv. Derudover indeholdt næsten 10% af de store svovlsyrepartikler, som hjælper med at beskytte ozonlaget, aluminium og andre rumfartøjsmetaller.

Det anslås, at op til 50,000 flere satellitter kan nå kredsløb i 2030. Det betyder, at op mod halvdelen af ​​stratosfæriske svovlsyrepartikler kan indeholde metaller fra genindtræden i de næste par årtier. De potentielle virkninger på Jordens atmosfære, ozonlaget og selve livet er stadig ikke fuldt ud forstået.

At studere stratosfæren er udfordrende, fordi det er en uberørt og stabil region i atmosfæren, sjældent tilgås af mennesker eller endda flyvninger i høj højde. Men gennem NASAs Airborne Science Program var forskere i stand til at indsamle luftprøver fra en højde af 11.8 miles (19 km) over jorden i Alaska. Instrumenter blev brugt til at sikre opsamlingen af ​​de friskeste og uforstyrrede luftprøver.

Stratosfæren spiller en afgørende rolle i at beskytte planeten og alt liv på den gennem ozonlaget. Dette lag fungerer som et globalt skjold mod skadelig ultraviolet stråling. De sidste par årtier har der været bestræbelser på at reparere og genopbygge ozonlaget, efter at det var truet af chlorfluorcarboner. Imidlertid kan den stigende tilstedeværelse af metaller fra rumfartøjers opsendelser og returneringer udgøre nye udfordringer.

Raketterne, der bruges til at sende satellitter og rumfartøjer i kredsløb, efterlader et spor af metaller, der ligner det kølvandet efterladt af skibe i havet. Disse metaller bidrager til dannelsen af ​​aerosolpartikler i stratosfæren. Mens meteoritter er faldet gennem atmosfæren i evigheder, konkurrerer massen af ​​metaller fra raketter med meteoritter. Indvirkningen af ​​menneskelig besættelse og rumflyvning på Jordens atmosfære er en væsentlig bekymring, som kræver yderligere undersøgelse.

At forstå de ændringer, der sker i stratosfæren, er afgørende for at beskytte planeten og sikre dens fortsatte beboelighed. Forskningen udført af Cziczo, Murphy og deres hold kaster lys over den potentielle indvirkning af menneskelige aktiviteter i rummet på Jordens atmosfære og den følsomme balance i ozonlaget.

