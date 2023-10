Astronomer afslører banebrydende Siena Galaxy Atlas til offentlig visning

Astronomer har opnået en betydelig milepæl ved at afsløre Siena Galaxy Atlas (SGA), et omfattende katalog, der omfatter næsten 400,000 galakser og deres detaljerede oplysninger. I modsætning til tidligere kompilationer tilbyder SGA højkvalitets og nøjagtige data, hvilket gør det til en værdifuld ressource for både forskere og den brede offentlighed. Ved at fokusere på lyse og store galakser giver SGA stedinformation og referencebilleder, hvilket letter fremtidige astronomiske undersøgelser.

Siena Galaxy Atlas giver ikke kun videnskabsmænd mulighed for at undersøge universets struktur i stor skala, men hjælper også i udforskningen af ​​kritiske aspekter såsom fordelingen af ​​mørkt stof og dannelsen og samlingen af ​​store galakser. Atlasset kombinerer data fra tre undersøgelser udført mellem 2014 og 2017, samlet kendt som DESI Legacy Surveys. Disse undersøgelser vil give værdifuld indsigt for Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), som har til formål at forstå indvirkningen af ​​mørk energi på universets udvidelse. DESI-projektet har til hensigt at skabe et ekspansivt kort over kosmos, der spænder over forbløffende 11 milliarder lysår.

Siena Galaxy Atlas, der dækker svimlende 20,000 kvadratgrader, svarende til omkring halvdelen af ​​nattehimlen, er en af ​​de største galakseundersøgelser til dato. Dets store omfang forventes at forbedre astronomernes forståelse af forskellige fænomener, herunder de forskellige mønstre for stjernedannelse blandt galakser og de fysiske processer, der er ansvarlige for de forskellige observerede former. Derudover vil SGA kaste lys over sammenhængen mellem fordelingen af ​​galakser og spredningen af ​​mørkt stof i hele universet. Desuden, når gravitationsbølger detekteres, vil dette atlas hjælpe med nøjagtigt at lokalisere deres kilder.

FAQ:

Q: Hvor mange galakser katalogiserer Siena Galaxy Atlas?

Siena Galaxy Atlas omfatter næsten 400,000 galakser.

Q: Hvad adskiller Siena Galaxy Atlas fra tidligere bestræbelser?

SGA skiller sig ud på grund af dets data af høj kvalitet, der sikrer korrekte positioner, størrelser og former for galakser. Det giver også de bedste lysstyrkemålinger for galakser, i modsætning til tidligere kompilationer.

