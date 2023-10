Gammelt menneskeligt DNA fundet i neandertalere spor tilbage over 250,000 år

En banebrydende undersøgelse har afsløret, at menneske-neandertaler-krydsning fandt sted meget tidligere end tidligere antaget. Den fremherskende tro var, at krydsning mellem Homo sapiens forfædre og neandertalere startede efter en massiv udvandring fra Afrika for cirka 75,000 år siden. Ny forskning udført af genetikere ved University of Pennsylvanias Perelman School of Medicine tyder imidlertid på, at tidligt menneskeligt DNA flød ind i neandertalere for omkring 250,000 år siden, længe før de forventede migrationer.

Undersøgelsen viste, at neandertalere allerede bar dele af menneskeligt DNA i deres genomer, da mennesker migrerede til Eurasien fra Afrika. Disse møder mellem neandertalere og tidlige mennesker fandt sandsynligvis sted for over 250,000 år siden, da der ikke er nogen registrering af, at neandertalere nogensinde har levet i Afrika syd for Sahara. Forskningen, der er publiceret i tidsskriftet Current Biology, giver bevis for krydsning mellem gamle moderne mennesker og neandertalere.

Før denne undersøgelse blev det antaget, at neandertaler-DNA forblev urørt indtil den seneste menneskelige migration til Eurasien. Imidlertid afslørede forskningen, at cirka seks procent af neandertaler-DNA var blevet arvet fra tidlige moderne mennesker for omkring 250,000 år siden. Dette genetiske materiale stammer fra mennesker, der forlod Afrika for mellem 250,000 og 270,000 år siden.

Resultaterne indikerer, at en gruppe tidlige mennesker, genetisk beslægtet med alle mennesker, der lever i dag, blandede sig med neandertalere. Selvom det er uklart, hvor mange af disse mennesker, der migrerede til Eurasien, efterlod de et tydeligt genetisk præg på deres neandertalerfætre. På trods af deres indbyrdes avl overlevede disse tidlige menneskelige forfædre ikke, da der ikke er blevet opdaget menneskelige skeletrester fra en kvart million år siden i Europa eller Asien.

Undersøgelsen involverede analyse af fuldt sekventerede genomer fra moderne oprindelige folk, der bor i Afrika syd for Sahara. Det bygger på tidligere forskning udført under 1,000 Genomes Project, som havde til formål at katalogisere genetisk mangfoldighed globalt. Forskerholdet indsamlede data fra 180 individer i 12 forskellige afrikanske populationer syd for Sahara for at undersøge forekomsten af ​​neandertaler-lignende DNA i regionen.

Forskerne overvejede forskellige scenarier for at forklare tilstedeværelsen af ​​neandertaler-lignende DNA i afrikanere syd for Sahara. I sidste ende fandt de beviser, der understøtter hypotesen om, at dette genetiske materiale stammer fra tidlige moderne mennesker og senere blev videregivet til neandertalere. Analyse af et neandertaler-eksemplar, der levede for 120,000 år siden, afslørede genetisk materiale, der matcher det, der findes hos afrikanere syd for Sahara. Dette materiale kom fra dele af genomet, der vides at være arvet fra Homo sapiens og viste, at menneskeligt DNA var blevet overført til neandertalere længe før de forventede migrationer.

Undersøgelsen understreger vigtigheden af ​​at inkludere forskellige populationer i genetisk og genomisk forskning. Det kaster lys over vores komplekse historie med krydsning med neandertalere og fremhæver behovet for yderligere undersøgelse af vores gamle forfædre.

kilder:

– University of Pennsylvanias Perelman School of Medicine

– Aktuelt Biologisk tidsskrift