Lineære defekter kan rejse hurtigere end lydbølger, og det er en stor ting

Forskere har opdaget, at små lineære defekter kaldet dislokationer kan forplante sig gennem et materiale hurtigere end lydbølger. Disse dislokationer giver metaller deres styrke og bearbejdelighed, men kan også føre til katastrofale fejl. At forstå den hastighed, hvormed dislokationer bevæger sig, er afgørende for at studere jordskælvsbrud, strukturelle fejl og præcisionsfremstilling.

I en undersøgelse ledet af forskere ved SLAC National Accelerator Laboratory og Osaka University blev røntgenstråler brugt til at måle hastigheden af ​​udbredelse af dislokationer gennem diamant. Resultaterne af undersøgelsen, offentliggjort i tidsskriftet Science, giver indsigt, der også kan gælde for andre materialer.

I næsten 60 år har forskere diskuteret, om dislokationer kan rejse gennem materialer hurtigere end lyd. Mens nogle undersøgelser konkluderede, at de ikke kunne, indikerede computermodeller, at de kunne, hvis de begyndte at bevæge sig hurtigere end lyden. At afgøre, om ultrahurtige dislokationer kan bryde lydbarrierer, er vigtigt for både grundlæggende videnskab og praktiske formål.

Forskerne udførte eksperimenter ved SACLA X-ray free-elektron laser i Japan ved hjælp af syntetiske diamantkrystaller. Ved at bruge intense laserimpulser og røntgenbilleder var de i stand til at registrere dannelsen og spredningen af ​​dislokationer i realtid. Diamant blev valgt som materiale til undersøgelse på grund af dens enklere deformationsmekanisme sammenlignet med metaller, hvilket gør det lettere at fortolke billeddataene.

Resultaterne af undersøgelsen kan have betydelige konsekvenser for forståelsen af ​​materialefejl og design af nye materialer. Det fremhæver behovet for yderligere at undersøge adfærden af ​​dislokationer, der bevæger sig hurtigere end lydhastigheden, da de kan føre til uventede fejl i forskellige applikationer.

