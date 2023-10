Forskere opdager 3D-strukturen af ​​CRISPR-Cas13bt3-systemet med løfte om virusbekæmpelse

Forskere har gjort et gennembrud inden for genredigering ved at detaljere den tredimensionelle struktur af CRISPR-Cas13bt3, et af de mindste kendte CRISPR-Cas13-systemer, der bruges til RNA-modifikation. Denne opdagelse baner vejen for at forbedre præcisionen af ​​dette genredigeringsværktøj og forbedre dets adgang og levering til målredigeringssteder. Undersøgelsen, offentliggjort i Nature Communications, fremhæver de unikke egenskaber ved CRISPR-Cas13bt3, der adskiller det fra andre proteiner i samme familie.

CRISPR-systemer er nobelprisvindende teknologier, der bruges til redigering af nukleinsyrer såsom RNA og DNA. RNA er et enkeltstrenget polymert molekyle, der er essentielt for genekspression, mens DNA bærer genetiske instruktioner for udvikling og vækst.

Forskere fra Rice University brugte 3D-modellering til bedre at forstå strukturen og mekanismen af ​​CRISPR-Cas13bt3. I modsætning til andre CRISPR-systemer, der målretter mod DNA, målretter Cas13-associerede systemer, herunder CRISPR-Cas13bt3, RNA. Dette RNA-målretningssystem rummer et stort potentiale til at bekæmpe vira, da mange vira bruger RNA til at kode deres genetiske information.

Den lille størrelse af CRISPR-Cas13bt3, med kun omkring 700 aminosyrer sammenlignet med de sædvanlige 1200 aminosyrer, giver en fordel ved at give bedre adgang og levering til målsteder. Forskerne brugte kryo-elektronmikroskopi til at kortlægge strukturen af ​​CRISPR-systemet og producerede en detaljeret 3D-model. Overraskende fandt de, at CRISPR-Cas13bt3 fungerer anderledes end andre proteiner i Cas13-familien. I stedet for to indledningsvist adskilte domæner, der samles for at udføre et snit, bruger dette system en allerede eksisterende sakslignende struktur kombineret med bindingselementer for at målrette specifikke RNA-steder.

Forskerne arbejdede derefter på at forbedre systemets præcision ved at teste dets aktivitet og specificitet i levende celler. Deres resultater bringer os tættere på mere effektive genredigeringsværktøjer, der kan bekæmpe vira og potentielt bidrage til fremskridt inden for medicin og bioteknologi.

Kilde: Nature Communications