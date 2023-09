Ny undersøgelse viser, at skygge kan hjælpe med at forhindre koralblegning

En nylig undersøgelse udført af Australiens Southern Cross University har opdaget en potentiel løsning til at forhindre koralblegning: skygge. Koralblegning, som er blevet en epidemi på verdensplan på grund af stigende vandtemperaturer, har forårsaget betydelige skader på rev, herunder det berømte Great Barrier Reef.

Ifølge Peter Butcherine, hovedforfatter af undersøgelsen, er Great Barrier Reef under overhængende trussel fra klimaændringer og har oplevet fire masseblegningshændelser siden 2016. Den kommende sommer 2023-24 udgør en forhøjet risiko på grund af El Niño-forhold og højere vandtemperaturer. Dette, kombineret med de fremtidige konsekvenser af klimaændringer, såsom hyppigere marine hedebølger og storme, udgør en betydelig fare for revet.

Selvom bestræbelser på at reducere klimaændringer er afgørende, er de ikke længere nok til at beskytte Great Barrier Reef. Derfor fokuserede forskere ved underprogrammet Cooling and Shading under Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) deres indsats på at undersøge effektiviteten af ​​skyggelægning af koralrev til at bekæmpe blegning.

Undersøgelsen gav positive resultater, der viser, at selv delvis skygge i en del af dagen effektivt kan afbøde blegning. Reduceret sollys med 30 % omkring middagstid i fire timer viste sig at bremse begyndelsen af ​​blegning i lavvandede, termisk belastede koraller.

Disse resultater åbner mulighed for forskellige menneskelige indgreb for at hjælpe koraløkosystemer. Kunstige belægninger, såsom skyggeklude, er en potentiel løsning, men yderligere forskning er påkrævet for at forstå deres indirekte virkninger. En anden lovende mulighed er brugen af ​​kunstige tågesystemer, som kan give skygge uden at påvirke koraløkosystemet. Yderligere forskning og udvikling er imidlertid nødvendig før opskaleret udbredelse i felten.

Undersøgelsen fremhæver vigtigheden af ​​innovative tilgange til beskyttelse af koralrev og det presserende behov for handling for at bevare disse vitale økosystemer.

Definitioner:

– Koralblegning: Processen, hvor koraller udstøder de symbiotiske alger, der lever i deres væv, forårsaget af miljøbelastninger såsom høje vandtemperaturer.

– Great Barrier Reef: Verdens største koralrevssystem beliggende ud for kysten af ​​Queensland, Australien.

– Skygge: Reducerer mængden af ​​sollys, der når koraller ved at give dækning eller bruge kunstige metoder.

– El Niño: Et klimamønster, der er karakteriseret ved opvarmningen af ​​Stillehavet, som kan have betydelige konsekvenser for vejrmønstre på verdensplan.

– Marine hedebølger: Perioder med usædvanligt varme vandtemperaturer i havet.

– Klimaændringer: Langsigtede ændringer i temperatur- og vejrmønstre forårsaget af menneskelige aktiviteter, især udledningen af ​​drivhusgasser.

kilder:

– Undersøgelse offentliggjort i Frontiers in Marine Science, udført af Australiens Southern Cross University

– Citat fra Peter Butcherine, forskningsstipendiat ved Australiens Southern Cross University, offentliggjort i et interview med Newsweek