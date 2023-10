Gåture og golf forbedrer kognitiv funktion hos ældre voksne, undersøgelsesfund

En nylig undersøgelse udført af forskere ved University of Eastern Finland har fundet ud af, at deltagelse i aktiviteter som at gå eller spille golf kan forbedre den kognitive funktion hos ældre voksne. Undersøgelsen afslørede også, at stavgang, en form for helkropsgang med stænger, kan give samme fordel.

Undersøgelsen involverede 25 sunde golfspillere på 65 år og ældre, som deltog i tre omgange med intens aerob træning – golf, gåture og stavgang – i et virkeligt miljø. Deltagerne holdt deres typiske raske tempo under øvelserne. Kognitiv funktion blev vurderet ved hjælp af tests, der målte opmærksomhed, behandlingshastighed og evne til at skifte opgave. Blodprøver blev også indsamlet for at måle niveauerne af to kemikalier, neurotrofisk faktor (BDNF) og cathepsin B (CTSB), som menes at afspejle fordelene ved træning i hjernen.

Resultaterne af undersøgelsen viste, at både gang og golf havde en positiv indvirkning på kognitiv funktion, især i lavere kognitive funktioner såsom opmærksomhed og proceshastighed. Der blev dog ikke observeret signifikante effekter på niveauerne af BDNF og CTSB. Begge typer gåture, regelmæssig og nordisk, var forbundet med forbedret udøvende funktion, hvilket er afgørende for planlægning, organisering og forblive fokuseret.

Disse resultater fremhæver vigtigheden af ​​at deltage i alderssvarende aerob træning, såsom gang, golf og stavgang, for at opretholde og forbedre kognitiv funktion hos ældre voksne. Tidligere forskning har også antydet, at træning kan være en potentiel strategi til at forhindre kognitiv tilbagegang.

Studiet er udført i samarbejde med forskere fra University of Edinburgh i Storbritannien og ETH Zürich i Schweiz. Resultaterne blev offentliggjort i oktoberudgaven af ​​BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

For mere information om stavgang kan du besøge Arthritis Foundations hjemmeside.

