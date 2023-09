Ansigtstilnærmelse afslører udseendet af middelaldermand med sjældne former for dværgvækst

Et team af forskere har med succes skabt en ansigtstilnærmelse af en middelaldermand, der boede i Polen mellem det niende og 11. århundrede. Denne person, kendt som Ł3/66/90, led af to former for dværgvækst, en tilstand så sjælden, at der aldrig havde været et registreret tilfælde i et århundreder gammelt skelet. Forskerne brugte 3D-scanninger af mandens kranie til at rekonstruere hans ansigtstræk.

Analysen af ​​skeletresterne havde tidligere afsløret, at manden havde fysiske egenskaber i overensstemmelse med achondroplasia og Léri-Weill dyschondrosteosis, som begge er former for dværgvækst. 3D-scanningerne viste, at han havde korte ribben, "udstrakte hofteknogler" og "udslåede albuer" samt en højbuet tandgane. Men hans ansigtsudseende forblev ukendt indtil nu.

For at skabe ansigtstilnærmelsen importerede forskerne kraniescanningerne til et 3D-redigeringsprogram og brugte bløddelstykkelsesmarkører fra levende donorer til at distribuere datapunkter på det digitaliserede kranium. De lavede også fremskrivninger baseret på CT-scanninger af levende individer for at bestemme størrelsen af ​​ansigtstræk.

Ansigtsrekonstruktionen afslørede en mand med et rundt ansigt, en fremtrædende pande og et neutralt udtryk. Forskerne skabte også en spekulativ rekonstruktion, der skildrede manden med et fuldt hoved af mørkt hår og skæg. Navnlig var størrelsen af ​​mandens hoved større end gennemsnittet, hvilket er et almindeligt kendetegn ved skeletdysplasi.

Ifølge bioarkæolog Magdalena Matczak, som var en del af den første opdagelse af mandens skelet, fremhævede ansigtstilnærmelsen træk forbundet med achondroplasi, såsom en depression af næseområdet og hypoplasi i midtansigtet. Hun understregede betydningen af ​​at genskabe ansigtets udseende, da det giver os mulighed for at stå ansigt til ansigt med en person fra fortiden.

Denne forskning giver værdifuld indsigt i det fysiske udseende af individer med sjældne former for dværgvækst i middelalderens Europa. Brugen af ​​3D-scanning og ansigtsrekonstruktionsteknikker fortsætter med at forbedre vores forståelse af menneskets historie og mangfoldighed.

kilder:

– 35 fantastiske ansigtstilnærmelser, fra stenaldershamaner til King Tut (kilde ikke specificeret)

– Undersøgelse offentliggjort i preprint-databasen bioRxiv (kilde ikke angivet)