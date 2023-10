Nattehimlen i denne uge: 16.-22. oktober 2023

Denne uge i stjernekiggeri er der flere himmelske begivenheder at se frem til. Mandag den 16. oktober vil en slank halvmåne være synlig i sydvest lige efter solnedgang. Med kun 5 % belysning kan det være bedst at bruge en kikkert til at få øje på det. Tirsdag den 17. oktober nærmer halvmånen sig den lysstærke superkæmpestjerne Antares i stjernebilledet Scorpius. Denne stjerne er omkring 500 lysår væk fra solsystemet.

Onsdag den 18. oktober vil halvmånen være endnu tættere på Antares, og du vil muligvis også kunne se "Earthshine" på månen, som er sollys, der reflekteres fra Jordens oceaner og is. Endelig, lørdag den 21. oktober, topper meteorregn Orionid. Denne årlige meteorregn er forårsaget af støv og snavs efterladt i det indre solsystem af Halleys komet. De, der bliver sent oppe, kan muligvis se omkring 10-20 stjerneskud i timen.

Ud over disse begivenheder er der to himmellegemer at være opmærksom på i denne uge. Eris, en dværgplanet i stjernebilledet Cetus, vil nå opposition, hvilket gør det så lyst, som det bliver fra vores synspunkt. Der skal dog et stort teleskop til for at se det. De magellanske skyer, et par dværggalakser, der kredser om Mælkevejen, kan ses fra den sydlige halvkugle. De er særligt imponerende, når de ses under mørke himmelstrøg.

Disse oplysninger gælder for mellemnordlige breddegrader. For mere specifik information om din placering, konsulter online planetarier såsom Stellarium og The Sky Live. Nyd klar himmel og glad stjernekiggeri!

Definitioner:

Halvmåne: Månens fase, når den ser ud til at være mindre end halvt oplyst.

Supergigantisk stjerne: En stjerne, der er usædvanlig stor og lysende, ofte hundreder eller endda tusindvis af gange Solens størrelse.

Jordskin: Sollys reflekteres fra Jordens overflade til Månen og oplyser den ellers mørke del af Månen.

Meteorregn: En himmelsk begivenhed, hvor et stort antal meteorer ("stjerneskud") ser ud til at udstråle fra et enkelt punkt på himlen.

Dværgplanet: Et himmellegeme, der kredser om Solen, er kugleformet, men har ikke ryddet sin bane for andet affald.

