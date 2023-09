Neptun ved opposition: Hvornår og hvordan man observerer isgiganten

Neptun, den ottende planet fra solen og den fjerneste planet i vores solsystem, vil være i opposition tirsdag den 19. september. Det betyder, at den vil være i en direkte linje med solen og Jorden, med vores planet placeret i midten. Som en ekstra bonus vil Neptun også komme tættest på Jorden, kendt som perigee, på omtrent samme tidspunkt. Dette vil få den fjerne planet til at se større og lysere ud på nattehimlen, hvilket skaber en fremragende mulighed for observation.

Fra New York City vil Neptun stige i øst omkring kl. 6:58 EDT og blive synlig et par timer senere. På sit højeste punkt på himlen, omkring kl. 12:51 EDT onsdag den 20. september, vil Neptun være 46 grader over horisonten. Det vil være placeret i stjernebilledet Fiskene.

Det er dog vigtigt at bemærke, at selvom Neptun er i perigeum, er Jorden og isgiganten stadig utroligt langt fra hinanden. Under denne nærmeste tilgang vil Neptun stadig være cirka 2.7 milliarder miles væk fra vores planet. For at give noget perspektiv er Jorden og Mars adskilt af en gennemsnitlig afstand på 140 millioner miles. Det betyder, at den gennemsnitlige afstand mellem Mars og Jorden kunne passe mellem Jorden og Neptun næsten 20 gange mere.

På grund af sin enorme afstand kan Neptun ikke ses på himlen med det blotte øje. Den har en bredde på 31,000 miles (50,000 kilometer), omkring fire gange jordens størrelse, hvilket gør den til den fjerdestørste planet i vores solsystem. Neptuns synlighed kræver dog brug af et teleskop eller en kvalitetskikkert og gunstige vejrforhold.

Hvis du er interesseret i at observere Neptun eller tage billeder af nattehimlen, er der forskellige ressourcer tilgængelige. Space.com giver guider til de bedste teleskoper, kikkerter, kameraer og linser til astrofotografering. Hvis du formår at fotografere Neptun ved opposition, kan du endda sende dine billeder og detaljer til [e-mail beskyttet] for chancen for at dele dem med andre rumentusiaster.

Som konklusion giver Neptuns modstand og nærhed til Jorden en glimrende mulighed for at se og studere denne fjerne iskæmpe. Ved at bruge det passende udstyr og finde et passende sted, kan sky-kiggere undre sig over vidunderne i vores solsystem.

