Dræning af vandførende lag i kaotiske Mars-terræner afslører beviser for gammel muddersø

En skelsættende opdagelse foretaget af et samarbejdende hold ledet af Planetary Science Institutes Alexis Rodriguez har afsløret beviser for sedimentære sletter skabt af vandførende dræning i Mars kollapsformationer kaldet kaotiske terræner. Forskerne fokuserede på en sedimentær enhed i Hydraotes Chaos, som de fortolker som resterne af en muddersø dannet af udledninger fra gasladet mudderstenstratigrafi, der dateres tilbage til næsten 4 milliarder år siden. Denne tidsperiode falder sammen med en tid, hvor overfladen af ​​Mars sandsynligvis var beboelig. Sedimenterne fundet i dette område kan rumme beviser for gammelt liv.

Forskningen, med titlen "Undersøgelse af beviser for sedimentære udbrudsrester fra middel Amazonas i et kaotisk terræn i Mars" og offentliggjort i Nature Scientific Reports, var et samarbejde med medforfattere fra NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science og University of Florida.

Et af de spændende fund er tilstedeværelsen af ​​muddervulkaner og diapirer i Hydraotes Chaos, som er udbredt og menes at skyldes sedimentær vulkanisme. I stedet for magma-opbrønde og udbrud når og bryder våde sedimenter og salte overfladen og danner høje og strømme. Disse høje formationer forekommer kun over de kaotiske terrænbundsmaterialer og ikke på mesaerne, hvilket tyder på en forbindelse i materialesammensætning snarere end en genese af regionale forlængelseskræfter genereret af magmatiske stigninger.

Forskningen er et væsentligt skridt i forståelsen af ​​Mars' geologiske historie og potentielle beboelighed. Det fremhæver vigtigheden af ​​at undersøge disse kaotiske terræner, da de kan indeholde spor til den potentielle eksistens af tidligere liv på den røde planet. Efterhånden som udforskningen af ​​Mars fortsætter, vil yderligere undersøgelse af dræning af vandførende lag og sedimentære formationer være medvirkende til at låse op for mysterierne om planetens fortid.

kilder:

– Planetary Science Institutes pressemeddelelse

– Naturvidenskabelige rapporter