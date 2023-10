Beviser for gammel muddersø på Mars giver spor til potentiel beboelighed

En nylig undersøgelse ledet af Alexis Rodriguez fra Planetary Science Institute har afsløret beviser for sedimentære sletter skabt af vandførende dræning i Mars kollapsformationer kendt som kaotiske terræner. Disse fund kaster lys over Mars' potentielle beboelighed for milliarder af år siden.

Forskerne fokuserede på en sedimentær enhed i Hydraotes Chaos, som de mener er resterne af en muddersø dannet af udledninger fra gasladet mudderstenstratigrafi. Denne muddersø anslås at være dannet for næsten 4 milliarder år siden, i en tid, hvor Mars kan have været i stand til at understøtte liv. Sedimenterne i denne muddersø kunne indeholde beviser for tidligere eller endda nuværende liv på Mars.

Undersøgelsen involverede et samarbejde mellem forskere fra Planetary Science Institute, NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science og University of Florida. Ved at studere Mars vandførende dræning opdagede holdet enorme oversvømmelseskanaler og omfattende erosion i planetens nordlige lavland.

Det ville imidlertid være en udfordring at vove sig ind i disse nordlige sletter for at tage prøver på grund af vanskeligheden ved at skelne mellem materialer fra grundvandsmagasinerne og materialer, der er eroderet og transporteret af oversvømmelseskanalerne. De sedimentære sletter i Hydraotes Chaos tilbyder en unik mulighed for undersøgelse, da de giver en mere målrettet udforskning af gamle grundvandsmaterialer.

Forskernes numeriske modeller tyder på, at muddersøens kildevandsmagasin sandsynligvis er dannet fra faseadskillelse i mudderstenen, hvilket resulterer i store vandfyldte kamre, flere kilometer brede og hundreder af meter dybe. Denne proces kan være blevet udløst af påtrængende magmatisk aktivitet. Det observerede segmenterede nedsynkning på tværs af det kaotiske terræn indikerer tilstedeværelsen af ​​indbyrdes forbundne kamre, som kunne have været stabile, vandfyldte kæmpehuler.

Resten af ​​denne gamle muddersø kunne indeholde akvifermaterialer beriget med biomolekyler, der har været skjult i Mars' undergrund i milliarder af år. NASA Ames overvejer disse sedimentære sletter som et potentielt landingssted for en mission for at søge efter beviser for biomarkører, specifikt lipider. Disse biomolekyler er meget modstandsdygtige og kunne have overlevet over milliarder af år på Mars.

Ud over muddersøen opdagede undersøgelsen også udbredte muddervulkaner og mulige diapirer inden for undersøgelsesregionen. Disse funktioner giver yderligere muligheder for at udforske underjordiske klipper, der kan have været beboelige. At prøve sedimenterne og studere sammensætningen af ​​denne gamle muddersø kunne give værdifuld indsigt i Mars' geologiske fortid og potentialet for tidligere eller nuværende liv på planeten.

