Nedgangen i den antarktiske havis vækker bekymring for kloden og New Zealand

Et nødtopmøde for Antarctic Science Platform i Wellington har udløst alvorlige bekymringer over de alarmerende ændringer, der sker i Antarktis, især med hensyn til den betydelige reduktion af havis i løbet af den seneste vinter. To fremtrædende medlemmer af Videnskabsplatformen, professor Nick Golledge og Dr. Bella Duncan, begge fra Victoria University of Wellingtons Antarctic Research Centre, har udtrykt deres bekymringer over konsekvenserne af formindsket havis i Antarktis for det globale samfund, inklusive New Zealand.

En nylig artikel offentliggjort i Communications Earth and Environment henledte opmærksomheden på det rekordhøje minimum af havis i Antarktis, der blev observeret i februar 2023, hvilket tyder på, at havopvarmningen har spillet en rolle i at skubbe isen ind i en ny tilstand med lav udstrækning. Dette indikerer, at de underliggende processer, der styrer havisens dækning i Antarktis, kan være blevet ændret.

Ifølge professor Nick Golledge forudsiger klimamodeller et fortsat fald i Antarktis havis i de kommende årtier, selv under strenge scenarier for reduktion af drivhusgasemissioner. Reduktionen af ​​havis er en kritisk bekymring, da den spiller en afgørende rolle i genereringen af ​​antarktisk bundvand, en af ​​planetens vigtigste havstrømme. At forstyrre dets cirkulation har vidtrækkende konsekvenser for det globale klima, herunder Wairarapa-regionen. Desuden udgør faldet i havisen en betydelig trussel mod kejserpingviner, da de er stærkt afhængige af den for at yngle.

Dr. Bella Duncan deler professor Golledges bekymringer. At studere historiske optegnelser af det antarktiske miljø indikerer, at de nuværende ændringer sandsynligvis vil fortsætte, hvilket fører til betydelige indvirkninger på lokalt og globalt klima, havniveauer og økosystemer. Ødelæggelserne forårsaget af cyklonen Gabrielle i år tjente som et skarpt eksempel på konsekvenserne af en varmere atmosfære, som holder mere vand og resulterer i øgede nedbørsmængder. Med forventningen om mere ekstreme klimabegivenheder bliver akut handling for at imødegå klimaændringer stadig mere afgørende, da klimaforskere kæmper for at formidle, hvor hastende situationen er.

