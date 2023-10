Ny forskning og teknologi giver håb om at bekæmpe rød nålestøbning i New Zealands fyrreplantager

I New Zealand har skovbrugere kæmpet mod en vedvarende og destruktiv sygdom kaldet red needle cast (RNC) siden mindst 2008. RNC er en svampelignende sygdom, der får fyrretræer til at miste deres nåle, hvilket påvirker deres vækst i årevis. Ny forskning og smarte teknologier giver dog håb og løsninger for skovavlere i deres kamp mod RNC.

Forskere fra Scions Resilient Forests Research Program er på forkant med kampen mod RNC. Dr. Stuart Fraser og skovpatolog Emily McLay dedikerer deres forskning til at forstå sygdommen og udvikle kontrolstrategier. McLays forskning har til formål at forudsige, hvornår RNC-udbrud vil forekomme, især med de kontinuerlige våde forhold forårsaget af La Niña-begivenheder i de seneste år.

Satellitbilleder leveret af Indufor indikerer sværhedsgraden af ​​RNC i plantageskove på østkysten sammenlignet med tidligere år. For at bekæmpe RNC er forskere ved at dechifrere patogen-vært-interaktionen, og hvordan miljøet påvirker det. McLays laboratoriearbejde fokuserer på at forstå temperaturen og fugtighedens rolle i sygdomscyklussen for at opbygge epidemiologiske modeller til at forudsige udbrud.

Scions fjernmåling og geospatiale intelligens-team spiller en afgørende rolle i overvågningen af ​​tilstedeværelsen af ​​RNC. De bruger satellitbilleder til at identificere områder, der kan have sygdomsudtryk og er ivrige efter at modtage rapporter fra branchefolk for at forbedre deres modeller.

Kobber er dukket op som en levedygtig kontrolbehandling for RNC. Forsøg udført på den centrale nordø viste, at kobber reducerede RNC-sværhedsgraden betydeligt. Samarbejdsforsøg mellem Manulife Forest Management og Scion er i gang for at udforske effektiviteten af ​​kobber under større sygdomspres.

Resilient Forests Research Program har til formål at fremtidssikre plantede radiata-fyrskove mod påvirkningen af ​​klimaændringer. McLays forskning bidrager til udviklingen af ​​en prototypemodel til at forudsige RNC-udbrud. Dette værktøj har til formål at give skovbrugere information til at træffe forebyggende handlinger.

Kombinationen af ​​satellitovervågning, kobberbehandlinger og prædiktive modeller tilbyder en transformativ tilgang til sygdomshåndtering i New Zealands skove. Denne forskning giver håb om at beskytte landets skove og opretholde træindustrien.

