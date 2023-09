Mennesker, der fører til tab af flere grene i livets træ, undersøgelse finder

En ny undersøgelse advarer mod truslen om en sjette masseudryddelse forårsaget af menneskelige aktiviteter, og fastslår, at mennesker driver tabet af hele grene af "Livets Træ". Undersøgelsen, offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences, er unik, fordi den undersøger udryddelsen af ​​hele slægter i stedet for kun individuelle arter.

Forskerne fokuserede på hvirveldyrsarter (undtagen fisk) og fandt ud af, at ud af de 5,400 undersøgte slægter var 73 uddøde i de sidste 500 år, hvor de fleste af dem forsvandt i de sidste to århundreder. Denne udryddelsesrate er meget højere end hvad der ville forventes baseret på estimater fra fossiloptegnelsen.

Menneskelige aktiviteter såsom ødelæggelse af levesteder, overfiskning og jagt er identificeret som den primære årsag til denne udryddelseskrise. Tabet af én slægt kan have vidtrækkende konsekvenser for et helt økosystem. Undersøgelsens medforfatter, Gerardo Ceballos, fremhæver situationens hastende karakter og siger: "Vores bekymring er, at ... vi mister ting så hurtigt, at det for os signalerer civilisationens sammenbrud."

Mens alle eksperter er enige om, at den nuværende udryddelsesrate er alarmerende, er hvorvidt dette udgør en sjette masseudryddelse et spørgsmål om debat. Forskere definerer en masseudryddelse som tab af 75% af arterne over en kort periode. Ifølge Robert Cowie, en biolog ved University of Hawaii, ved hjælp af denne definition, er der endnu ikke fundet en sjette masseudryddelse sted.

Undersøgelsens resultater af, at hele grene af Livets Træ er gået tabt, understreger dog situationens alvor. Denne undersøgelse viser det presserende behov for handling for at bevare biodiversiteten og beskytte menneskehedens fremtid.

kilder:

– Ceballos, G., et al. (2023). Biologisk udslettelse via den igangværende sjette masseudryddelse signaleret af tab og fald i hvirveldyrbestanden. Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Dawn, 20. september 2023