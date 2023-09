Mennesker, der fører tab af hele grene af livets træ, advarer om ny undersøgelse

En nylig undersøgelse offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) har afsløret, at mennesker forårsager udryddelse af hele grene af "Tree of Life", hvilket giver anledning til bekymring om en potentiel sjette masseudryddelse. Undersøgelsen, udført af forskere ved National Autonomous University of Mexico, fokuserer på udryddelsen af ​​hele slægter, som er klassifikationer mellem arter og familier.

I modsætning til tidligere undersøgelser, der kun undersøgte tabet af individuelle arter, analyserer denne forskning forsvinden af ​​hele slægter. Det er et væsentligt bidrag, fordi det giver en dybere forståelse af de nuværende udryddelsesrater. Professor Gerardo Ceballos, en af ​​medforfatterne til undersøgelsen, understreger, at udryddelseskrisen er lige så alvorlig som klimaforandringskrisen, men ofte overses.

Ved at undersøge data fra International Union for Conservation of Nature (IUCN) fandt forskerne ud af, at 73 slægter er uddøde i de sidste 500 år, hvor størstedelen af ​​udryddelserne fandt sted i de sidste to århundreder. Dette er alarmerende, da baseret på tidligere udryddelsesrater, skulle kun to slægter være gået tabt inden for samme tidsramme.

Undersøgelsen tilskriver menneskelige aktiviteter såsom ødelæggelse af levesteder, overfiskning og jagt som hovedårsagerne til disse udryddelser. Tabet af selv en enkelt slægt kan have vidtrækkende konsekvenser for økosystemer. Forskerne mener, at der er behov for hurtig handling for at forhindre yderligere tab og sammenbrud af civilisationer.

Mens der er enighed blandt eksperter om, at den nuværende udryddelsesrate er alarmerende, er det stadig et emne, der diskuteres, om det opfylder kriterierne for en sjette masseudryddelse. En masseudryddelse er defineret som tab af 75 % af arterne inden for en kort periode. Men hvis de nuværende udryddelsesrater fortsætter eller stiger, vil der sandsynligvis forekomme en masseudryddelse.

Undersøgelsens forfattere fremhæver behovet for at prioritere beskyttelse og genopretning af naturlige levesteder for at forhindre yderligere udryddelse. De mener, at det stadig er muligt at redde mange slægter, hvis der straks sættes ind.

Kilder: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Definitioner:

Slægter: I klassificeringen af ​​levende væsener er en slægt en rangordning mellem art og familie.

Arter: En gruppe af organismer, der deler lignende egenskaber og kan formere sig for at producere frugtbart afkom.

Masseudryddelse: Et hurtigt tab af en betydelig procentdel af arter inden for en kort periode, hvilket fører til store økologiske og evolutionære ændringer.

Livets træ: En metaforisk repræsentation af forholdet mellem forskellige arter, der sporer deres evolutionære historie tilbage til en fælles forfader.