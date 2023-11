Nye simuleringer flytter grænserne for rumudforskning i iskolde fremmede atmosfærer

21. november 2023 – Mens forskere fortsætter med at skubbe grænserne for rumudforskning, kaster ny forskning fra European Space Agency (ESA) lys over udfordringerne ved at navigere i de fremmede atmosfærer i Uranus og Neptun. Ved at udføre simuleringer ved den hypersoniske plasma T6 Stalker Tunnel ved Oxford University, sigter ESA på at frigøre potentialet for fremtidige missioner til disse gådefulde isgiganter.

Den hypersoniske plasma T6 Stalker Tunnel står som Europas hurtigste vindtunnel og kan prale af evnen til at generere vindstrømme på over 20 kilometer i sekundet. Denne ekstraordinære hastighed er nødvendig for at genskabe de højhastighedsforhold, som et rumfartøj skal udholde, mens det passerer gennem de fjendtlige atmosfærer på disse fjerne planeter. Derudover bidrog University of Stuttgarts High Enthalpy Flow Diagnostics Group (HEFDiG) i Tyskland med deres ekspertise ved at bruge en lignende vindtunnel til testene.

ESA's aerothermodynamiske ingeniør Louis Walpot understreger de største udfordringer, man står over for, når man sender sonder ind i atmosfæren i Uranus og Neptun. Disse sonder skal ikke kun modstå høje tryk og temperaturer, men de skal også tåle et bombardement af unikke gasser, herunder brint, helium og metan.

Simuleringerne udført af HEFDiG illustrerer levende de formidable forhold, en sonde ville opleve ved indtræden i en isgigants atmosfære. Den simulerede sonde i videoen udholder et ubarmhjertigt angreb fra fremmede gasser, hvilket yderligere fremhæver behovet for robuste termiske beskyttelsessystemer og avanceret teknik for at sikre overlevelsen af ​​missionskritisk udstyr.

I øjeblikket er den målrettede indgangshastighed for en sonde, der kommer ind i Uranus, cirka 25 kilometer i sekundet. Forskere har dog kun været i stand til at opnå en simuleret hastighed på op til 19 kilometer i sekundet. For at bane vejen for fremtidige missioner til disse fjerne planeter, understreger Walpot behovet for at opgradere eksisterende testfaciliteter for nøjagtigt at replikere de atmosfæriske sammensætninger og hastigheder, man støder på i Uranus og Neptun.

Denne forskning betyder et afgørende skridt hen imod at låse op for mysterierne, der er gemt i de iskolde atmosfærer i Uranus og Neptun. Mens ESA fortsætter med at udforske mulighederne, arbejder videnskabsmænd og ingeniører utrætteligt på at overvinde de mange forhindringer for at muliggøre menneskehedens forståelse af disse fascinerende himmellegemer.

