Forskere bruger Giant Meterwave Radio Telescope til at studere Jordens Ionosfære

Forskere har gjort et betydeligt gennembrud i studiet af jordens ionosfære ved at bruge Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) i stedet for traditionelle satellitobservationer. GMRT, der ligger i lavbreddegradsregionen, har vist sig effektiv til at detektere og karakterisere forstyrrelser i ionosfæren. Denne forskning giver en bedre forståelse af ionosfæren, hvilket kan have konsekvenser for at forbedre nøjagtigheden af ​​GPS-tjenester samt for at studere radiogalakser.

Hovedforfatteren af ​​undersøgelsen, Sarvesh Mangala fra National Center for Radio Astrophysics, sammen med sin mentor Prof Abhirup Datta fra IIT-Indore, har med succes opdaget flere mellemskala rejse-ionosfæriske forstyrrelser (TID'er) og småskala TID'er ved hjælp af GMRT. Disse forstyrrelser blev observeret ved frekvenser på 235 MHz og 610 MHz.

Undersøgelsen afslørede uventede ændringer i ionosfæren i solopgangstimerne, betydelige ionosfæriske forstyrrelser og mindre strukturer, der bevæger sig i samme retning. Denne observation udfordrer tidligere undersøgelser og fremhæver vigtigheden af ​​at bruge instrumenter på lav breddegrad, som GMRT, til effektivt at detektere ændringer i elektrontætheden i ionosfæren.

Ved at forbedre viden og modeller af ionosfæren kan denne forskning føre til bedre teknologier og mere præcise målinger til navigation og kommunikation. GMRT's exceptionelle følsomhed giver mulighed for præcise målinger af ionosfæriske variationer, der overgår mulighederne for GPS og radarinstrumenter.

Dette banebrydende resultat åbner nye veje for forskning ved hjælp af GMRT. Yashwant Gupta, centerdirektør for National Center for Radio Astrophysics, udtalte, at denne præstation validerer deres tro på GMRT's potentiale og fremhæver vigtigheden af ​​denne forskning for at fremme vores forståelse af ionosfæren.

kilder:

– PTI Nyhedsbureau

– Geofysiske forskningsbreve

– Nationalt Center for Radioastrofysik