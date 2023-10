Ny indsigt i Jordens ionosfære afsløret af radioteleskop

Forskere har gjort en banebrydende opdagelse om forstyrrelserne i Jordens ionosfære ved hjælp af Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) for første gang. Ionosfæren er et vigtigt lag af Jordens atmosfære, der spiller en afgørende rolle i forskellige teknologier såsom GPS-tjenester og radiogalakseundersøgelser. Ved at studere ionosfæren kan videnskabsmænd forbedre nøjagtigheden af ​​positionerings-, navigations- og timingtjenester.

Undersøgelsen, offentliggjort i det peer-reviewede tidsskrift Geophysical Research Letters, blev ledet af Sarvesh Mangala fra National Center for Radio Astrophysics. Mangala har sammen med sin mentor Prof Abhirup Datta fra IIT-Indore med succes opdaget og karakteriseret forskellige typer af ionosfæriske forstyrrelser ved hjælp af GMRT.

Forskerne observerede mellemskala rejse-ionosfæriske forstyrrelser (TID'er) med en rækkevidde på 100 til 300 km, såvel som småskala TID'er på cirka 10 km. Disse forstyrrelser blev detekteret ved frekvenser på 235 MHz og 610 MHz under en næsten ni timers observation.

Et af de vigtigste resultater af undersøgelsen var de uventede ændringer i ionosfæren under solopgangstimer. Forskerne observerede også betydelige ionosfæriske forstyrrelser og strukturer i mindre skala, der bevægede sig i samme retning.

Det, der gør denne undersøgelse unik, er brugen af ​​et instrument med lav breddegrad som GMRT, der er placeret tættere på Jordens magnetiske ækvator. Tidligere undersøgelser fokuserede hovedsageligt på ionosfæriske forstyrrelser i områder med mellem- og højbreddegrad. GMRT's exceptionelle følsomhed muliggjorde præcise målinger af ionosfæriske variationer, hvilket overgik mulighederne for GPS og radarinstrumenter.

Resultaterne af denne forskning vil øge vores forståelse af ionosfæren og bidrage til udviklingen af ​​mere præcise teknologier til navigation og kommunikation. GMRT har vist sig at være et effektivt værktøj til at studere ionosfæriske fænomener, hvilket viser dets potentiale for yderligere gennembrud inden for dette forskningsfelt.

kilder:

– Geophysical Research Letters, et fagfællebedømt tidsskrift

– Nationalt Center for Radioastrofysik

– Tata Institute of Fundamental Research