Giant Meterwave Radio Telescope bruges til at studere forstyrrelser i Jordens ionosfære

Forskere har brugt Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) til at studere forstyrrelser i Jordens ionosfære for første gang. Tidligere blev observationer af ionosfæren lavet ved hjælp af satellitter. Ved at forbedre vores forståelse af ionosfæren kan denne forskning forbedre nøjagtigheden af ​​positionerings-, navigations- og timingtjenester samt lette studiet af radiogalakser. Undersøgelsen, offentliggjort i det peer-reviewede tidsskrift Geophysical Research Letters, blev ledet af Sarvesh Mangala fra National Center for Radio Astrophysics.

Holdet har med succes opdaget mellemskala rejse-ionosfæriske forstyrrelser (TID'er) med en rækkevidde på 100 til 300 km og småskala TID'er på cirka 10 km ved hjælp af GMRT. Disse observationer blev foretaget ved frekvenser på 235 MHz og 610 MHz. Undersøgelsen afslørede uventede ændringer i ionosfæren i solopgangstimer, betydelige ionosfæriske forstyrrelser og mindre strukturer, der bevæger sig i samme retning.

GMRT's "exceptionelle" følsomhed gjorde det muligt for forskerne at detektere og karakterisere TID'er under en ni timers observation udført den 5.-6. august 2012. Denne undersøgelse er en af ​​de første, der effektivt anvender et instrument på lav breddegrad (placeret tættere på Jordens magnetiske kredsløb). ækvator) for at detektere ændringer i elektrontætheden i ionosfæren.

Resultaterne af denne forskning kan forbedre viden og modeller af ionosfæren, hvilket fører til fremskridt inden for teknologier og mere nøjagtige målinger til navigations- og kommunikationsformål. GMRT, selvom det ikke er en traditionel sonde til at studere ionosfæren, har vist sig at være meget effektiv til at opdage forskellige ionosfæriske fænomener.

GMRT tilbyder højere følsomhed sammenlignet med GPS og radarinstrumenter, hvilket muliggør præcise målinger af ionosfæriske variationer. Denne undersøgelse har vist potentialet for GMRT til at åbne nye forskningsmuligheder på dette område.

Kilde: The New Indian Express