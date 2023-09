LØVINDE: Billeddannelse i høj opløsning af levende hjernevæv

Forskere ved Institut for Videnskab og Teknologi Østrig har udviklet en banebrydende billeddannelses- og virtuel rekonstruktionsteknologi kaldet LIONESS. Denne nye teknologi tilbyder billeddannelse af levende hjernevæv i høj opløsning, hvilket gør det muligt for forskere at visualisere det i real-time 3D nanoskala detaljer.

Den menneskelige hjerne er med sine 86 milliarder neuroner et af de mest komplekse eksemplarer, som videnskabsmænd kender. At forstå hjernens indviklede funktion kræver avancerede teknologier, der kan afkode de små interaktioner, der sker på mikroskopiske niveauer. Billeddannelse spiller en central rolle i neurovidenskabelig forskning ved at give indsigt i kompleksiteten af ​​hjernevæv.

LIONESS, som står for Live Information Optimized Nanoscopy Enabling Saturated Segmentation, er en pipeline, der giver mulighed for omfattende billeddannelse, rekonstruktion og analyse af levende hjernevæv med hidtil uset rumlig opløsning. Ved at afbilde vævet flere gange gør LIONESS det muligt for forskere at observere og måle den dynamiske cellebiologi i hjernen over tid.

Styrken ved LIONESS ligger i dens raffinerede optik og dens brug af kunstig intelligens (AI). AI-komponenten forbedrer billedkvaliteten og identificerer forskellige cellulære strukturer i det tætte neuronale miljø. Denne teknologi er resultatet af et samarbejde mellem flere forskningsgrupper og videnskabelige serviceenheder.

Tidligere billeddannelsesmetoder, såsom elektronmikroskopi og lysmikroskopi, havde begrænsninger, når det kom til billeddannelse af levende hjernevæv. Elektronmikroskopi krævede fiksering af prøven og fysisk sektionering af den, hvilket resulterede i tab af dynamisk information. Lysmikroskopi havde på den anden side begrænset opløsning, der ikke kunne fange vigtige cellulære detaljer.

LIONESS overvinder disse forhindringer ved at bruge lysmikroskopi med superopløsning, specifikt SUSHI-teknikken, i kombination med hurtige og milde billeddannelsesforhold. Dette giver mulighed for isotropisk super-opløsning billeddannelse, der afslører de cellulære komponenter i hjernevæv i 3D nanoskala detaljer.

Dataene indsamlet af LIONESS behandles gennem deep learning algoritmer, der udfylder yderligere information om hjernevævets struktur og identificerer neuronale strukturer automatisk. Denne innovative teknologi opnår en opløsning på omkring 130 nanometer, alt imens integriteten af ​​det levende hjernevæv bevares.

LIONESS åbner op for nye muligheder for at studere hjernevævs dynamik og kompleksitet. Det giver forskere et kraftfuldt værktøj til at undersøge hjernens indviklede funktion, hvilket potentielt kan føre til en bedre forståelse af neurologiske lidelser og udvikling af målrettede behandlinger.

kilder:

– Institut for Videnskab og Teknologi Østrig (ISTA)

– Johann Danzls gruppe på ISTA