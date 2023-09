Forskere opdager den kemiske mekanisme af silica-coatede nanodiamanter til kvanteberegning og biomærkning

Forskere fra San Jose State University (SJSU) har afsløret bindingsmekanismen, der er ansvarlig for dannelsen af ​​ensartede silicaskaller på nanodiamanter. Holdet brugte kraftige røntgenstråler genereret af Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) på SLAC National Accelerator Laboratory til at studere nanomaterialerne. Resultaterne, offentliggjort i tidsskriftet ACS Nanoscience Au, giver afgørende indsigt i den kemi, der er involveret i skabelsen af ​​silica-coatede nanodiamanter.

Nanodiamanter er ultrasmå syntetiske diamanter med bemærkelsesværdige egenskaber. På trods af deres lille størrelse har nanodiamanter perfekte kulstofgitter, og de kan udvise reaktioner på magnetiske felter, elektriske felter og lys ved stuetemperatur. Disse unikke egenskaber gør nanodiamanter velegnede til forskellige applikationer, herunder kvanteberegning og biomærkning af celler.

For at forbedre funktionaliteten af ​​nanodiamanter har forskere vendt sig til at belægge diamantpartiklerne med silica. Silica giver ikke kun en glat og beskyttende skal til nanodiamanterne, men giver også mulighed for overflademodifikation. Ved at tilføje specifikke tags til silica-belægningen kan videnskabsmænd dirigere nanodiamanter til at målrette mod specifikke celler eller steder. Denne kontrol over nanodiamantbevægelser har betydelige konsekvenser for anvendelser inden for biomedicin og bioteknologi.

I over et årti har forskere været forundret over mekanismen bag dannelsen af ​​silicabelægningen på nanodiamanter. SJSU-forskere opdagede, at alkoholkemiske grupper på nanodiamantoverfladen spiller en afgørende rolle i at lette væksten af ​​silicaskaller. De fandt ud af, at introduktionen af ​​ammoniumhydroxid med ethanol under belægningsprocessen fører til produktion af disse alkoholgrupper.

For at undersøge overfladerne skjult under silicabelægningen brugte forskerne ved SJSU SSRL's røntgenfaciliteter. De brugte en overgangskantsensor, et superfølsomt termometer, til at registrere temperaturændringer og konvertere dem til røntgenenergier. Gennem røntgenabsorptionsspektroskopi (XAS) undersøgte holdet nanodiamanternes overflader og målte tykkelsen af ​​silicabelægningen på en nanometerskala. Resultaterne viste effektiviteten af ​​XAS til at studere nedsænkede materialer som nanodiamanter.

Den viden, der er opnået ved at forstå bindingsmekanismen for silica-coatede nanodiamanter, åbner nye veje for forskere. Abraham Wolcott, den primære efterforsker af undersøgelsen, planlægger at udforske brugen af ​​andre materialer, såsom titanium og zinkoxider, til at belægge nanodiamanter. Disse alternative belægninger kan yderligere udvide anvendelsen af ​​nanodiamanter i kvanteregistrering og biologisk mærkning.

Resultaterne af denne forskning giver værdifuld indsigt i kemien af ​​nanodiamantbelægninger og giver muligheder for at optimere silicaskallen og udforske andre belægningsmaterialer. Med en bedre forståelse af den kemiske mekanisme bag silica-coatede nanodiamanter kan forskere fortsætte med at frigøre disse små diamanters potentiale til kvanteberegning og biomærkning.

