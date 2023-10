Låser op for mysteriet om Axolotl Limb Regeneration

Forskere har længe været fascineret af axolotlen, en type salamander kendt for sin utrolige evne til at vokse tabte lemmer igen. Spørgsmålet om, hvorvidt axolotler besidder Apical-ectodermal-ridge (AER) celler, som menes at være essentielle for lemmerudvikling og regenerering hos mennesker og andre dyr, er dog fortsat et emne for debat.

I et banebrydende studie har forskere fra EPFL og TU Dresden endelig afsløret mekanismen bag axolotlens genvækst af lemmer. Ved at skabe et atlas over transkriptomet af enkeltceller fra forskellige arter, herunder axolotler, mennesker, mus, høns og frøer, var forskerne i stand til at sammenligne gen-ekspressionsprofilerne og identificere generne involveret i lemmervækst og regenerering.

I modsætning til tidligere modstridende rapporter viser denne undersøgelse endegyldigt, at axolotler faktisk besidder celler med egenskaber, der ligner AER-celler. Disse celler spiller en afgørende rolle i udviklingen af ​​lemmer hos forskellige arter, herunder mennesker. Forskerne brugte rumlig transkriptomik til yderligere at afdække generne udtrykt i specifikke vævsdele under regenerering af lemmer.

Interessant nok afslørede undersøgelsen også, at axolotler ikke fuldstændigt regenererer AER-celler under genvækst af lemmer, hvilket udfordrer den almindelige tro på, at disse celler er nødvendige for regenerering af lemmer. I stedet bruger axolotlen en distribueret tilgang, der involverer flere celletyper, for at opnå genvækst af lemmer. Denne opdagelse udvider ikke kun vores forståelse af regenerering af lemmer hos axolotler, men tilbyder også ny indsigt i potentielle regenerative medicinteknikker for pattedyr, herunder mennesker.

Forskerne sammenlignede også axolotlers regenerative evner med frøhaletudser, som evolutionært er tættere på mennesker. De opdagede, at disse arter bruger forskellige celletyper under regenereringsprocessen, hvilket tyder på, at der kan være flere veje til at opnå regenerering af lemmer.

Denne banebrydende undersøgelse giver frisk indsigt i den fascinerende verden af ​​regenerering af lemmer og tilbyder lovende perspektiver for regenerativ medicin hos mennesker.

Journal Reference:

Jixing Zhong, Rita Aires, Georgios Tsissios, Evangelia Skoufa, Kerstin Brandt, Tatiana Sandoval-Guzmán, Can Aztekin. Multi-arts atlas løser et paradoks for udvikling og regenerering af axolotl lemmer. Nature Communications 10. oktober 2023. DOI: 10.1038/s41467-023-41944-w

kilder:

– Nature Communications (tidsskrift uden URL)