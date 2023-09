Sten sfæroider lavet af gamle menneskelige forfædre, undersøgelsesfund

Forskere har analyseret stenartefakter, der går 1.4 millioner år tilbage for at opdage, at vores tidlige menneskelige forfædre med vilje har lavet næsten 600 stensfæroider. Disse kugleformede sten, eller 'sfæroider', er blevet fundet på forhistoriske steder over hele verden. I årtier har arkæologer diskuteret, om disse sten var bevidst formet eller var tilfældige biprodukter af værktøjsfremstilling. Den nylige undersøgelse, offentliggjort i Royal Society Open Science, brugte banebrydende 3D-analysesoftware til at måle overfladevinkler, bestemme overfladekrumningsniveauer og lokalisere disse objekters massecenter.

Analysen af ​​150 kalkstensfæroider fra det gamle sted 'Ubeidiya' i det nordlige Israel viste, at vores tidlige forfædre havde evnen til at begrebsliggøre en kugle i deres sind og bevidst forme stenene, så de matchede. Stenene udviste ru overflader i overensstemmelse med håndværk og nærmede sig næsten perfekte sfæriske former. Dette præcisionsniveau tyder på, at tidlige homininer besad bemærkelsesværdige planlægnings- og behændighedsevner. Formålet med disse sfæroider er stadig uklart, men de kan have tjent som projektiler eller haft en kunstnerisk symbolik.

Undersøgelsens resultater giver værdifuld indsigt i gamle håndværkeres kognitive processer og håndværksmæssige evner. Ved at anvende denne 3D-analysemetode på endnu ældre artefakter, såsom dem, der går op til 2 millioner år tilbage, kunne forskere yderligere udforske, hvad vores forfædre var i stand til. Den tilsigtede formgivning af disse sfæroider kunne repræsentere det tidligste bevis på homininer, der påtvinger deres værktøjer symmetrisk geometri. At forstå den bevidste skabelse af disse stensfæroider giver en dybere forståelse af de komplekse kognitive evner hos tidlige homininer og deres kunstneriske tilbøjeligheder.

Kilde: Royal Society Open Science, National Museum of Natural History i Paris