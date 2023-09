Forskere dyrker humaniserede nyrer inde i svinefoster

Forskere har med succes dyrket nyrer, der hovedsageligt indeholder menneskelige celler inde i svineembryoner, en væsentlig udvikling inden for organtransplantation. Den banebrydende teknik går ud på at modificere den genetiske sammensætning af svineembryoner og injicere menneskelige celler, der udvikler sig til nyrer i dyrene. Denne præstation markerer første gang, at forskere med succes har dyrket et fuldt dannet humaniseret organ inde i en anden art.

I undersøgelsen begyndte de implanterede embryoner at udvikle nyrer, der overvejende består af humane celler, som udviser en normal struktur efter 28 dages udvikling. Forskerne brugte fem år på at modificere grisene genetisk for at skabe et miljø, hvor menneskelige celler kunne trives, mens de stod over for minimal konkurrence fra svineceller.

Nyrer er de mest almindeligt transplanterede organer, med et betydeligt antal individer, der venter på transplantationer verden over. Målet med denne forskning er i sidste ende at udvikle teknologier, der gør det muligt at skabe organer ved hjælp af en patients egne celler og derved reducere risikoen for organafstødning. Selvom processen er kompleks og kan tage flere år at perfektionere, håber forskerne, at dette gennembrud kan føre til generering af modne menneskelige organer til transplantation.

Holdet arbejder også på at dyrke andre menneskelige organer, såsom hjertet og bugspytkirtlen, i griseembryoner. Denne forskning repræsenterer en ny tilgang til organbioteknik, der bruger grise som inkubatorer til at dyrke og dyrke menneskelige organer.

Tidligere undersøgelser har med succes skabt menneske-grisekimærer, organismer, der indeholder DNA fra begge arter. Den seneste undersøgelse er dog væsentlig på grund af den vellykkede generering af en humaniseret nyre. Forskningen er blevet udråbt som et banebrydende skridt inden for organbioteknik og er blevet beskrevet som opmuntrende og vigtig af eksperter på området.

