Det største jordskælv, der endnu er registreret på Mars, afslører tektonisk aktivitet

NASAs InSight-lander opdagede for nylig et jordskælv med en styrke på 4.7 på Mars, det største jordskælv, der nogensinde er registreret på planeten. Selvom dette kan virke lille sammenlignet med jordskælv på Jorden, er det vigtigt for vores naboplanet. Oprindeligt havde videnskabsmænd mistanke om, at et meteoritnedslag havde forårsaget jordskælvet, men en eftersøgning efter et nedslagskrater viste sig at være tom. Dette fik forskere til at konkludere, at jordskælvet faktisk var forårsaget af tektonisk aktivitet i Mars' indre.

"Vi konkluderede, at det største marskælv set af InSight var tektonisk, ikke en påvirkning. Dette er vigtigt, da det viser, at fejlene på Mars kan være vært for heftige marskælv,” sagde hovedforfatter Ben Fernando, en planetarisk videnskabsmand fra University of Oxford. Resultaterne, offentliggjort i tidsskriftet Geophysical Research Letters, giver værdifuld indsigt i de geologiske processer på Mars.

I modsætning til Jorden, som har pladetektonik, der genererer jordskælv, har Mars en enkelt solid plade. Imidlertid er planeten stadig langsomt ved at skrumpe og afkøle, hvilket kan føre til bevægelse og aktive fejl i Mars skorpen. Disse fejl kan udløse marskælv, selv uden aktive pladetektoniske processer.

Forskerholdet fastslog, at jordskælvet med en styrke på 4.7 opstod i Al-Qahira Vallis-regionen, cirka 1,200 miles sydøst for InSights placering. Den energi, der blev frigivet under dette jordskælv, overgik energien fra alle de andre marskælv, der blev opdaget af InSight. Tidligere var de fleste marskælv forbundet med en region kaldet Cerberus Fossae, øst for InSight. Oprindelsen af ​​dette kraftige jordskælv undrede videnskabsmænd, da der ikke var nogen synlige overfladetræk, der indikerer igangværende tektoniske processer.

Fraværet af et nedslagskrater i søgningen efter bevis for et nedslag repræsenterer en væsentlig milepæl i fortolkningen af ​​seismiske signaler på Mars. At forstå Mars seismiske aktivitet er afgørende for fremtidige menneskelige missioner til planeten. Da NASA planlægger fremtidige missioner, vil en større forståelse af Mars' geologiske historie og seismiske aktivitet være afgørende.

Samlet set spiller hver seismisk hændelse opdaget af InSight en afgørende rolle i afsløringen af ​​den røde planets geologiske historie. Den kaster lys over Mars' indre og evolution og giver værdifuld indsigt i fordelingen af ​​seismisk aktivitet på planeten. Denne viden er afgørende for planlægningen af ​​fremtidige menneskelige missioner til Mars.

Kilde: Geophysical Research Letters, University of Oxford, Imperial College London