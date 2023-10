Nyt indblik i Marsquakes: Det største jordskælv, der endnu er registreret på Mars

NASAs InSight-lander opdagede for nylig det største jordskælv, der nogensinde er registreret på Mars, og målte 4.7 i styrke. Selvom dette kan virke beskedent efter Jordens standarder, er det vigtigt for vores planetariske nabo. Tidligere havde videnskabsmænd mistanke om, at marskælv var forårsaget af meteoritnedslag. Men manglen på et nedslagskrater i forbindelse med dette jordskælv fik videnskabsmænd til at konkludere, at tektonisk aktivitet inden for Mars var årsagen. Denne nye forståelse giver indsigt i de geologiske processer, der bidrager til seismisk aktivitet på den røde planet.

Forskningen, offentliggjort i tidsskriftet Geophysical Research Letters, viser, at fejl på Mars kan være vært for betydelige marskælv. Planetforsker Ben Fernando fra University of Oxford, hovedforfatter af undersøgelsen, udtaler: "Vi troede virkelig, at denne begivenhed kunne have en indvirkning." Denne opdagelse repræsenterer et væsentligt skridt fremad i forståelsen af ​​Mars seismiske aktivitet og giver værdifuld information til fremtidige missioner til Mars.

I modsætning til Jorden, som har flere skiftende tektoniske plader, har Mars en enkelt fast skorpe. Dette betyder dog ikke, at planeten er blottet for seismisk aktivitet. Mars oplever stadig gradvis krympning og afkøling, hvilket fører til bevægelse i dens skorpe og potentiale for jordskælv. Forskerne fastslog, at marskælvet med en styrke på 4.7 opstod i Al-Qahira Vallis-regionen, omkring 1,200 miles sydøst for InSights placering.

Tidligere havde marskælv været forbundet med en region kaldet Cerberus Fossae. Oprindelsen af ​​dette største jordskælv forblev imidlertid forvirrende, da der ikke var nogen synlige overfladetræk, der indikerer igangværende tektoniske processer som en sandsynlig årsag. Den seismiske energi, der blev frigivet i denne begivenhed, overgik den af ​​alle andre marskælv, der blev opdaget af InSight. Fraværet af et nedslagskrater er en væsentlig milepæl i fortolkningen af ​​seismiske signaler på Mars.

At forstå Mars seismiske aktivitet er afgørende for fremtidige menneskelige missioner til planeten. Denne nye indsigt giver væsentlig information til planlægning og sikring af sikkerheden ved sådanne missioner. Med hver seismisk hændelse, der opdages på Mars, får forskerne en bedre forståelse af planetens geologiske historie og udvikling samt fordelingen af ​​seismisk aktivitet. Denne viden vil være uvurderlig, når vi fortsætter med at udforske og studere den røde planet.

